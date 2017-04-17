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14:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Алексей Шабалин покинул ТУ Росимущества в Пермском крае

Как стало известно «Ъ», Алексей Шабалин уволился с должности замруководителя ТУ Росимущества в Пермском крае.

Эту информацию «Ъ» подтвердил руководитель ведомства Денис Молодых.

«Я приглашал Алексея Валентиновича (Шабалина — “Ъ”) наладить систему управления Росимущества заново. Мы изначально договаривались, что после этого он может уйти для реализации своих планов. За полгода ему удалось отладить все процессы и по ранее достигнутой договоренности, я не стал возражать», — сообщил «Ъ» руководитель ТУ Росимущества. Новый замруководителя ТУ Росимущества еще не назначен: «У нас есть кандидаты, но пока их раскрывать я не буду», — пояснил Денис Молодых.

Напомним, Алексей Шабалин был назначен заместителем руководителя ТУ Росимущества в Пермском крае в начале октября 2016 года. Ранее он занимал пост гендиректора ОАО «РВ-Пермь» (создано для реализации проекта реконструкции железнодорожного вокзала Пермь II).

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