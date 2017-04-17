Краевой омбудсмен вступилась за репрессированных литовцев

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина считает, что нужно узаконить памятник, который установили потомки литовцев, сосланных в Коми-пермяцкий посёлок Галяшор в годы репрессий.

Мемориал, который сейчас находится под угрозой сноса, уничтожать не нужно, считает она. Если инициативная группа, которая монтировала памятник, нанесла ущерб лесному фонду, то ущерб можно возместить. Например, высадить саженцы.

«Установка мемориалов жертвам политических репрессий — ответственность органов власти и местного самоуправления. Однако все памятники, за редким исключением, создают по инициативе отдельных граждан или общественных организаций. Например, благодаря 30-летней работе волонтёров и специалистов пермского отделения всероссийского общества “Мемориал” в Прикамье занесено в реестр 126 мемориальных мест», — сказала Татьяна Марголина. — «Вместе с тем, по информации Центра охраны памятников, официально на балансе края и под охраной государства в Прикамье находятся всего два объекта — это мемориал Сухой Лог в Кудымкарском районе и бывший лагерь ИТК № 36 в Чусовском районе. Таким образом, налицо проблема постановки на учет объектов исторической памяти — она требует обсуждения на Совете глав муниципальных образований».

Напомним, прошлым летом в посёлке Галяшор литовцы установили мемориал в память о своих земляках, которых в послевоенные годы депортировали из Литвы. Средства на памятник собрали жители этого прибалтийского государства. Однако недавно надзорные ведомства сочли действия инициативной группы незаконными, расценив это как самозахват земель лесного фонда. Полиции поручили провести проверку, выявить виновных лиц и привлечь их к ответственности. Краеведы опасаются, что история может обернуться международным скандалом.