Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
СМИ: Лукашенко горячо обратился к Путину на саммите ЕАЭС
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Ученые обнаружили под Марианской впадиной нечто удивительное
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
НТВ закроет самую скандальную передачу
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
СМИ о реакции Гройсмана на сравнение с пупырышками
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Представитель Китая рассказал, когда может начаться война в Корее
СМИ: За чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
12США нанесли ракетный удар по Сирии
22Цвет нации
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
13:51 (мск), источник: АиФ Прикамье

Краевой омбудсмен вступилась за репрессированных литовцев

Татьяна Марголина считает, что необходимо узаконить памятник жертвам политических репрессий.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина считает, что нужно узаконить памятник, который установили потомки литовцев, сосланных в Коми-пермяцкий посёлок Галяшор в годы репрессий.

Мемориал, который сейчас находится под угрозой сноса, уничтожать не нужно, считает она. Если инициативная группа, которая монтировала памятник, нанесла ущерб лесному фонду, то ущерб можно возместить. Например, высадить саженцы.

«Установка мемориалов жертвам политических репрессий — ответственность органов власти и местного самоуправления. Однако все памятники, за редким исключением, создают по инициативе отдельных граждан или общественных организаций. Например, благодаря 30-летней работе волонтёров и специалистов пермского отделения всероссийского общества “Мемориал” в Прикамье занесено в реестр 126 мемориальных мест», — сказала Татьяна Марголина. — «Вместе с тем, по информации Центра охраны памятников, официально на балансе края и под охраной государства в Прикамье находятся всего два объекта — это мемориал Сухой Лог в Кудымкарском районе и бывший лагерь ИТК № 36 в Чусовском районе. Таким образом, налицо проблема постановки на учет объектов исторической памяти — она требует обсуждения на Совете глав муниципальных образований».

Напомним, прошлым летом в посёлке Галяшор литовцы установили мемориал в память о своих земляках, которых в послевоенные годы депортировали из Литвы. Средства на памятник собрали жители этого прибалтийского государства. Однако недавно надзорные ведомства сочли действия инициативной группы незаконными, расценив это как самозахват земель лесного фонда. Полиции поручили провести проверку, выявить виновных лиц и привлечь их к ответственности. Краеведы опасаются, что история может обернуться международным скандалом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Соколы России». Видео авиашоу
Губернатор Свердловской области ушел в отставку
Южная Корея и США грозят КНДР мощным ответом в случае провокаций
Оппозиция Турции хочет оспорить результаты референдума
МО России впервые показало военную базу «Арктический трилистник»
Васильева предложила учить школьников основам кибербезопасности
Новый американский авианосец прошел ходовые испытания
Раздачей президентских грантов займутся эксперты частных фондов
Спорт
СКА взял Кубок Гагарина, проиграв в плей-офф всего два матча В финале армейский клуб одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4-1
Авто
Mitsubishi возвращает на российский рынок «классический» Pajero Хорошо известный в России внедорожник четвертого поколения появится в салонах дилеров уже к маю
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь