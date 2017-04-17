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14:28 (мск), источник: Om1.ru

Голосование по выборам мэра Омска все-таки состоится

В омском городском совете заявили, что депутаты будут выбирать мэра из одного кандидата.

Сегодня, 14 апреля, в омском городском совете прокомментировали отказ министра труда и соцразвития Владимира Куприянова от участия в выборах мэра. Фактически 19 апреля парламентарии будут выбирать из одного кандидата, 30-летнего предпринимателя Андрея Ерошевича.

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Однако в Горсовете заверили, что голосование состоится в любом случае. А если претендент не наберет 21 голос, то комиссия через 20 дней должна будет назначить новый конкурс.

— Порядок выбора мэра прописан в регламенте Омского городского Совета, параграф 5. Вопрос будет рассмотрен на Совете, голосование состоится. Если кандидат не наберёт 21 голос, депутаты могут признать выборы не состоявшимися. И комиссия должна через 20 дней назначить новый конкурс, — пояснили в пресс-службе городского парламента.

Напомним, что два основных кандидата на пост градоначальника, вице-губернатор Станислав Гребенщиков и министр труда и соцразвития Владимир Куприянов, отозвали свои документы. Оба сослались на состояние здоровье.

Если мор в облправительстве не прекратится, то и повторные выборы могут оказаться под угрозой срыва.

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