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14:49 (мск), источник: РИА Новости

Медведев назвал главный итог работы правительства в 2016 году

ГОРКИ, 17 апр — РИА Новости. Главный итог работы правительства России за 2016 год — спад экономики практически прекратился, созданы условия для возобновления ее роста, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

Источник: РИА "Новости"
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«Послезавтра у нас с вами отчет в Государственной думе за 2016 год. Нам с вами приходилось принимать очень непростые решения в прошлом году, искать компромисс между потребностями и нашими финансовыми возможностями.

Многое получилось, кое-что точно не получилось, но главное, чего мы добились, — спад экономики практически прекратился, созданы условия для возобновления роста.

Это главный итог той работы, о которой я расскажу депутатам" — сказал Медведев.

Комментарии
20
Sergey
Ну чо правильно, нет экономики - нет спада! Ай да умничка, ай да сукин сын! ))
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А Б
Интересно было бы узнать, что в понимании Медведева означают слова "практически прекратился" и просто "прекратился".
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Дмитрий
О каком росте экономики они постоянно талдычат? Экономика нормальной страны держится на среднем классе,а он отсутствует,вместе с покупательской способностью населения.Такое ощущение,что они о какой то другой экономике говорят.
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