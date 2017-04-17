Медведев назвал главный итог работы правительства в 2016 году
ГОРКИ, 17 апр — РИА Новости. Главный итог работы правительства России за 2016 год — спад экономики практически прекратился, созданы условия для возобновления ее роста, заявил
ГОРКИ, 17 апр — РИА Новости. Главный итог работы правительства России за 2016 год — спад экономики практически прекратился, созданы условия для возобновления ее роста, заявил
«Послезавтра у нас с вами отчет в Государственной думе за 2016 год. Нам с вами приходилось принимать очень непростые решения в прошлом году, искать компромисс между потребностями и нашими финансовыми возможностями.
Это главный итог той работы, о которой я расскажу депутатам" — сказал Медведев.