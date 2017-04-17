Путин обсудит с Медведевым отчет перед Госдумой

«…Сегодня президент будет общаться с председателем правительства Дмитрием Медведевым, и все это будет происходить в контексте предстоящего 19 апреля выступления главы кабинета (министров) в Государственной Думе перед депутатами. Здесь, собственно, президент имеет в виду обменяться информацией на предмет того, с чем именно будет выступать премьер, какое видение у правительства экономической тактики и стратегии, имеющиеся достижения, имеющиеся проблемы. То есть, с чем Дмитрий Анатольевич пойдет к депутатам», — сказал Песков.

Он отметил, что встреча продлится до вечера.