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14:48 (мск), источник: РИА Новости

Путин обсудит с Медведевым отчет перед Госдумой

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с премьер-министром Дмитрием Медведевым в преддверии встречи главы правительства с депутатами Госдумы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

«…Сегодня президент будет общаться с председателем правительства Дмитрием Медведевым, и все это будет происходить в контексте предстоящего 19 апреля выступления главы кабинета (министров) в Государственной Думе перед депутатами. Здесь, собственно, президент имеет в виду обменяться информацией на предмет того, с чем именно будет выступать премьер, какое видение у правительства экономической тактики и стратегии, имеющиеся достижения, имеющиеся проблемы. То есть, с чем Дмитрий Анатольевич пойдет к депутатам», — сказал Песков.

Он отметил, что встреча продлится до вечера.

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