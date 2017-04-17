В правительстве поддержали законопроект о сносе пятиэтажек

Законопроект может быть принят с учетом ряда замечаний. Так, в правительстве указали, что необходимо «дополнительно проработать вопросы», на каких основаниях жилье в сносимых домах будет переходить в собственность городу; как переселять граждан из квартир, взятых в ипотеку; как должны «соотноситься» прекращение права собственности москвичей на помещения в сносимых домах и возникновение права собственности на жилье, предоставляемое взамен. В комиссии также предлагают уточнить понятие «реновация» и «возможность определения» столичными властями случаев, когда необходимо учитывать мнение населения по вопросам реновации.

«Позиция Правительства по указанным вопросам будет представлена к рассмотрению законопроекта во втором чтении», — отмечается в документе.

Законопроект о сносе пятиэтажек был внесен в Госдуму 10 марта. Он наделяет столичные власти широкими полномочиями для реновации ветхого жилищного фонда. Мэрия сможет определять целые серии и конкретные дома под снос, выдавать «специальные технические условия» застройщику в обход регламентов. Специально созданный Фонд реновации будет получать земельные участки без торгов. Все процедуры согласования и строительства сократят почти в два раза. Жителям пятиэтажек должны предоставить равнозначное жилье — не меньшей площади, с тем же количеством комнат и в районе проживания, то есть в том же районе или в соседних районах того же округа. Исключение сделают для жителей центра столицы, Зеленограда и Новой Москвы: их будут переселять в пределах их округов. Согласно законопроекту, власти должны направить жильцам сносимых пятиэтажек несколько предложений о новом жилье. Если собственники не согласятся в течение 60 дней, то будут выселены по суду.

Документ уже поддержали несколько комитетов Госдумы, но также с учетом замечаний. 13 апреля состоялась встреча депутатов и столичных чиновников, на которой представители мэрии согласились изменить некоторые детали законопроекта. Первое чтение документа назначено в Думе на 20 апреля. В Совете Федерации предложили распространить закон о сносе пятиэтажек на всю Россию.