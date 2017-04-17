Вице-премьер Агеев предъявил иск пранкеру Давыдову на четыре миллиона рублей

Кроме ч.1 ст. 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия» Давыдов также обвиняется вымогательстве вместе с неустановленным лицом 100 тыс. рублей у начальника отдела образования Свердловского района Перми Ирины Красноборовой, совершенном 29 сентября 2015 года. Это квалифицировано по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Еще ему вменяется преступление, предусмотренное ч.1 ст. 128.1 УК РФ «Клевета». По версии следствия, Давыдов 18 октября 2015 года выложил в интернете запись своего телефонного разговора с Красноборовой от 1 сентября 2014 года под заголовком (орфография сохранена): «Диктофонная запись зам главы администрации г Перми Агеева В. Г. с заведующей гороно г Перми Свердловского». Используя высказанную самим собой просьбу помочь гражданке устроить ребенка в детский сад, пранкер тут же, в комментариях, обвинил Агеева в коррупции.

На допросе в полиции 7 июля 2016 года Виктор Агеев, работавший тогда замглавы администрации Перми — начальником департамента экономики и промышленной политики, рассказал о непричастности к этому телефонному разговору. По словам чиновника, он не знаком с упомянутой гражданкой, как и с Красноборовой. При прослушивании данного разговора Агеев пояснил: «Голос на аудиозаписи мне не знаком (…) Вся информация является ложной (…) Информация, размещенная в сети, скомпрометировала меня». Подрыв своей репутации нынешний вице-премьер Прикамья оценил в четыре млн рублей, подписав 7 июля гражданский иск. Никто из других потерпевших подобные требования пока не заявлял.



14 апреля на заседании Свердловского районного суда Перми был объявлен перерыв сроком в месяц. На 15 мая намечен допрос потерпевшего Агеева.