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14:22 (мск), источник: Новости Перми

Вице-премьер Агеев предъявил иск пранкеру Давыдову на четыре миллиона рублей

Свердловский районный суд Перми назначил на 15 мая допрос зампредседателя правительства Прикамья Виктора Агеева, признанного потерпевшим по делу об интернет-клевете. Чиновник уже заявил подсудимому Сергею Давыдову иск о возмещении морального вреда на четыре млн рублей.

Давыдов находится под стражей с 10 мая 2016 года. Зампрокурора Перми Иван Лоскутов 1 марта 2017 года утвердил обвинительное заключение, где полиция представила улики по четырем эпизодам.

Судья Свердловского районного суда Перми Екатерина Казначеева 16 марта прекратила производство по первому из них, когда пранкер позвонил заместителю председателя Соликамского городского суда Игорю Сахно и, представившись помощником председателя Пермского краевого суда, предложил заменить одному осужденному неотбытую часть наказания на более мягкую. Производство прекращено за истечением двухлетнего срока давности.

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Кроме ч.1 ст. 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия» Давыдов также обвиняется вымогательстве вместе с неустановленным лицом 100 тыс. рублей у начальника отдела образования Свердловского района Перми Ирины Красноборовой, совершенном 29 сентября 2015 года. Это квалифицировано по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Еще ему вменяется преступление, предусмотренное ч.1 ст. 128.1 УК РФ «Клевета». По версии следствия, Давыдов 18 октября 2015 года выложил в интернете запись своего телефонного разговора с Красноборовой от 1 сентября 2014 года под заголовком (орфография сохранена): «Диктофонная запись зам главы администрации г Перми Агеева В. Г. с заведующей гороно г Перми Свердловского». Используя высказанную самим собой просьбу помочь гражданке устроить ребенка в детский сад, пранкер тут же, в комментариях, обвинил Агеева в коррупции.

На допросе в полиции 7 июля 2016 года Виктор Агеев, работавший тогда замглавы администрации Перми — начальником департамента экономики и промышленной политики, рассказал о непричастности к этому телефонному разговору. По словам чиновника, он не знаком с упомянутой гражданкой, как и с Красноборовой. При прослушивании данного разговора Агеев пояснил: «Голос на аудиозаписи мне не знаком (…) Вся информация является ложной (…) Информация, размещенная в сети, скомпрометировала меня». Подрыв своей репутации нынешний вице-премьер Прикамья оценил в четыре млн рублей, подписав 7 июля гражданский иск. Никто из других потерпевших подобные требования пока не заявлял.

14 апреля на заседании Свердловского районного суда Перми был объявлен перерыв сроком в месяц. На 15 мая намечен допрос потерпевшего Агеева.

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