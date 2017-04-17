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14:12 (мск), источник: ИА REGNUM

Скандал в мэрии Уфы: вопрос первого вице-мэра рассмотрит комиссия

Комиссия по конфликту интересов должна установить, был ли факт нарушения первым замглавы администрации по строительству.

В мэрии Уфы до 19 апреля должно пройти заседание комиссии по конфликту интересов первого замглавы администрации по строительству Александра Филиппова.

Ей предстоит изучить вопрос, почему в декабре 2012 года, через два месяца после назначения в мэрию, чиновник согласовал выделение земельного участка компании «Энергогазстрой», принадлежащей его родной сестре Елене Горской, и не уведомил работодателя о конфликте интересов, сообщает «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что «Энергогазстрой» получил участок в аренду без торгов, по акту выбора (на правах единственного претендента), а впоследствии (в феврале 2013 года) переуступил право аренды ЗАО «Доринда» (развивает гипермаркеты «О’кей»). «Энергогазстрой» ранее неоднократно выступал генеральным подрядчиком строительства магазинов этой сети.

Комиссия по конфликту интересов должна установить, был ли факт нарушения. В случае нарушения чиновнику могут как вынести замечание, так и уволить его. Одновременно может понести наказание и работодатель, который не принял мер к выявлению и устранению конфликта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале этого года второй отдел по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета по Башкирии возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий чиновниками администрации Уфы (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). 20 февраля в управлениях капстроительства, земельных и имущественных отношений, отделе выдачи разрешений прошли оперативные мероприятия МВД с участием ОМОНа. Была проведена выемка документов, осмотр личного и служебного автотранспорта, столов, личных вещей. Сотрудников рассадили по кабинетам, у них были изъяты телефоны. Обыск и выемка документов прошли также в служебном кабинете первого замглавы администрации Александра Филиппова, курирующего строительство. Затем обыски прошли в доме Филиппова в его отсутствие: 3 апреля вечером в дом проникли следователь СК РФ, сотрудники УЭБ и ОМОН — всего 11 человек.

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