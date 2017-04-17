Новый замглавы Копейска по ЖКХ приступил к работе
КОПЕЙСК, 17 апреля, РИА ФедералПресс. В администрации Копейска назначение: к обязанностям приступил новый замглавы администрации по
КОПЕЙСК, 17 апреля, РИА ФедералПресс. В администрации Копейска назначение: к обязанностям приступил новый замглавы администрации по
Как сообщили «ФедералПресс» в
Глава города Владимир Можин представил сотрудникам администрации нового коллегу на аппаратном совещании.
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По его словам, должность непростая и очень ответственная. «Поступает много жалоб от жителей. ЖКХ в Копейске находится в запущенном состоянии. Ранее серия скандалов сотрясала эту отрасль, в том числе и коррупционных», — отметил Можин.
«ФедералПресс» писал, что недавно в Копейской администрации назначили нового главу городского хозяйства — Андрея Радионова.