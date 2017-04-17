Новый замглавы Копейска по ЖКХ приступил к работе

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе администрации города, с марта 2011 года Шаповалов управлял МУП «Копейские электрические сети».

Глава города Владимир Можин представил сотрудникам администрации нового коллегу на аппаратном совещании.

Даю Сергей Евгеньевичу неделю осмотреться. Если кто-то из руководителей коммунальных служб оказался не на своем месте, то новому заместителю главы предстоит решать кадровые вопросы", — заявил глава Копейска.

По его словам, должность непростая и очень ответственная. «Поступает много жалоб от жителей. ЖКХ в Копейске находится в запущенном состоянии. Ранее серия скандалов сотрясала эту отрасль, в том числе и коррупционных», — отметил Можин.

«ФедералПресс» писал, что недавно в Копейской администрации назначили нового главу городского хозяйства — Андрея Радионова.