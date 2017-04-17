Сергей Фролов готов исполнять обязанности мэра Омска
Первый заместитель Вячеслава Двораковского заявил, что уже не единожды замещал градоначальника.
Первый заместитель Вячеслава Двораковского заявил, что уже не единожды замещал градоначальника.
Сергей Фролов готов исполнять обязанности градоначальника, если выборы мэра не состоятся. После того, как по состоянию здоровья взял самоотвод ключевой кандидат на пост мэра Владимир Куприянов, в бюллетене для голосования значится одна фамилия — предпринимателя Андрея Ерошевича.
Депутаты могут не согласиться на безальтернативной основе выбирать градоначальника, а значит, процедуру отбора кандидатов придётся запускать заново. Причём решать этот вопрос, скорее всего, придётся уже новому составу представительного органа власти. Учитывая, что выборы в горсовет пройдут осенью, то до этого времени исполнять обязанности мэра сможет первый заместитель Двораковского Сергей Фролов:
«Такой вариант возможен. Сегодня администрация города Омска работает в нормальном режиме. Нужно будет организовать сами выборы, техническую их сторону: подготовить избирательные участки, подходы к ним, участковые избирательные комиссии, охрану безопасности. Я это делал не единожды как глава округа. Я этим занимался на губернаторских и на думских выборах, когда Вячеслав Викторович был в отпуске. Всё будет сделано. Мы с вами выберем Омский городской Совет», — цитирует слова Сергея Фролова «Вечерний Омск».