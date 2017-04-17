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14:42 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов ознакомился с работой газотранспортной системы республики

УФА, 17 апр 2017. /ИА «Башинформ"/. 17 апреля Глава Башкортостана Рустэм Хамитов посетил ООО «Газпром трансгаз Уфа», где ознакомился с работой газотранспортной системы республики.

В фойе корпуса производственно-технологической связи и диспетчерского управления руководителю региона представили видеоролик, посвящённый деятельности корпоративного альянса «Газпром в Башкортостане».

Источник: ИА Башинформ

В него входит 11 дочерних предприятий и партнёров Группы «Газпром», работающих на территории региона. В их числе — «Газпром трансгаз Уфа», «Газпром нефтехим Салават», «Газпром ПХГ», «Газпромбанк» и другие компании.

Источник: ИА Башинформ

В диспетчерском центре ООО «Газпром трансгаз Уфа», который посетил Рустэм Хамитов, создана система производственно-диспетчерского управления, позволяющая осуществлять мониторинг и контроль технологических процессов на объектах предприятия в режиме реального времени.

Источник: ИА Башинформ

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов отметил, что за последние годы была проделана большая работа по телемеханизации газопроводов, автоматизации газораспределительных станций (ГРС), газоперекачивающих агрегатов (ГПА), компрессорных цехов, компрессорных станций (КС), строительству и вводу в эксплуатацию высокоскоростной магистральной волоконно-оптической линии связи, цифровой радиорелейной линии связи. Это позволило создать современную автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУТП), которая стала ключевым элементом нового диспетчерского центра.

Источник: ИА Башинформ

Важной составляющей функционирования центра является использование системы видеоконтроля. С её помощью осуществляется непрерывный мониторинг состояния работ на объектах капитального ремонта, строительства и реконструкции. Видеоконтроль позволяет снизить риски по срыву сроков завершения работ и повысить оперативность принятия управленческих решений.

Источник: ИА Башинформ

Повышению безопасности объектов газотранспортной системы служит разработка, круглосуточно осуществляющая мониторинг возможных утечек газа.

Источник: ИА Башинформ

Благодаря уникальным характеристикам и широкому функционалу диспетчерский центр позволяет на новом качественном уровне решать производственные задачи, стоящие перед ООО «Газпром трансгаз Уфа» для обеспечения надёжного газоснабжения потребителей Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Источник: ИА Башинформ

Шамиль Шарипов подчеркнул, что это одна из лучших систем, что есть на сегодняшний день в регионах работы «Газпрома».

— Работа глобальная, интересная, и, так понимаю, для «Газпрома» — передовая, — сказал Рустэм Хамитов.

Глава республики поинтересовался результатами работы по повышению надежности двигателя АЛ-31СТ производства ПАО «УМПО», который используется в составе газоперекачивающих агрегатов. Шамиль Шарипов сообщил, что продолжается реализация совместных с заводом-изготовителем комплексных мероприятий, в результате чего показатели надёжности уфимского двигателя остаются на стабильно высоком уровне. Наработка на отказ превышает 11 тысяч часов. Рустэм Хамитов отметил, что важной задачей этой работы является получение эффективного, надёжного двигателя, который будет востребован газотранспортными предприятиями России.

Инвестиционная активность ООО «Газпром трансгаз Уфа» в 2016 году была связана, прежде всего, с продолжением модернизации Канчуринского-Мусинского комплекса подземного хранения газа. Введены в эксплуатацию объекты первого этапа пятого пускового комплекса — сборного пункта газа СП-3 с обвязкой 40 скважин. Кроме того, специалисты предприятия приняли участие в выполнении работ по внешнему газоснабжению установки ПГУ-410 Ново-Салаватской ТЭЦ.

В ходе посещения предприятия также были затронуты вопросы расширения использования природного газа в качестве моторного топлива. В настоящее время в республике продолжается развитие сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). В планах — строительство первой АГНКС в Зауралье. По словам Рустэма Хамитова, перспективным шагом может стать строительство АГНКС в Нефтекамске, где расположен завод «НЕФАЗ», выпускающий автобусы на газомоторном топливе.

В свою очередь газотранспортники предложили разработать республиканскую программу по развитию использования компримированного природного газа для нужд автотранспорта. По их мнению, это позволит значительно улучшить экологическую обстановку в регионе и снизить стоимость перевозок, поскольку газ дешевле других видов топлива.

ООО «Газпром трансгаз Уфа» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», обеспечивающее надёжное газоснабжение потребителей и бесперебойные поставки газа в страны дальнего и ближнего зарубежья по межгосударственным и межправительственным соглашениям. Является одним из крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса Башкортостана. В 2016 году объём транзита газа по газопроводам ООО «Газпром трансгаз Уфа» составил 90 млрд куб. м. Потребителям Республики Башкортостан поставлено 15 млрд куб. м газа.

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