Соцсети: Мэр Уфы Ирек Ялалов уходит в отставку

Уфимские блогеры ошарашили общественность новостью: глава столичной администрации уходит с должности. Как сообщил на своей странице в «Фейсбуке» Ростислав Мурзагулов, в субботу, 15 апреля, Рустэм Хамитов подписал указ о назначении Ирека Ялалова вице-премьером правительства РБ и предложил ему написать заявление об уходе с поста мэра. Но сити-менеджер отказался.

Теперь, по словам блогера, вопрос будет решен депутатами Горсовета — проведут голосование, как того требует закон.

В администрации Уфы эту информацию опровергли.