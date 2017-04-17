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14:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Соцсети: Мэр Уфы Ирек Ялалов уходит в отставку

Информацию прокомментировали в администрации города.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

Уфимские блогеры ошарашили общественность новостью: глава столичной администрации уходит с должности. Как сообщил на своей странице в «Фейсбуке» Ростислав Мурзагулов, в субботу, 15 апреля, Рустэм Хамитов подписал указ о назначении Ирека Ялалова вице-премьером правительства РБ и предложил ему написать заявление об уходе с поста мэра. Но сити-менеджер отказался.

Теперь, по словам блогера, вопрос будет решен депутатами Горсовета — проведут голосование, как того требует закон.

В администрации Уфы эту информацию опровергли.

— Это не больше чем слухи. Ирек Ишмухаметович продолжает спокойно работать и о своем новом «назначении» даже не догадывается, — отметили в пресс-службе столичной мэрии. — Приходите завтра на оперативку и сами все увидите.

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