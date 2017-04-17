Соцсети: Мэр Уфы Ирек Ялалов уходит в отставку
Информацию прокомментировали в администрации города.
Информацию прокомментировали в администрации города.
Уфимские блогеры ошарашили общественность новостью: глава столичной администрации уходит с должности. Как сообщил на своей странице в «Фейсбуке» Ростислав Мурзагулов, в субботу, 15 апреля, Рустэм Хамитов подписал указ о назначении Ирека Ялалова
Теперь, по словам блогера, вопрос будет решен депутатами Горсовета — проведут голосование, как того требует закон.
В администрации Уфы эту информацию опровергли.
— Это не больше чем слухи. Ирек Ишмухаметович продолжает спокойно работать и о своем новом «назначении» даже не догадывается, — отметили в