Якоб оценил назначение Куйвашева как ожидаемое

«Указ президента России — это несомненно оценка результатов работы с 2012 года по настоящее время. Евгений Владимирович владеет ситуацией в Свердловской области, демонстрирует большой багаж знаний о регионе, имеет за плечами солидный опыт работы на руководящих должностях в органах местного самоуправления, субъектах Российской Федерации, Уральского федерального округа.

Куйвашев о назначении врио: это оценка не только моей работы, но и работы правительства области

Кроме того, у Евгения Владимировича есть стратегическая, комплексная, всесторонняя программа «Пятилетка развития», направленная на достижение амбиционных целей — процветание и благополучие каждого жителя Свердловской области", — приводит пресс-служба администрации города заявление Александра Якоба.

Ранее член Совета Федерации Эдуард Россель назвал хорошим знаком назначение Евгения Куйвашева врио губернатора и выразил надежду, что он проработает на этом посту еще пять лет.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», 17 апреля Владимир Путин принял отставку губернатора в связи с его заявлением о досрочном прекращении полномочий и этим же указом назначил Евгения Куйвашева врио главы Свердловской области.