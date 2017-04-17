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14:50 (мск), источник: УралПолит.ру

Якоб оценил назначение Куйвашева как ожидаемое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля, ИА УралПолит.Ru. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб оценил назначение Евгения Куйвашева временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области как понятное и ожидаемое.

«Указ президента России — это несомненно оценка результатов работы с 2012 года по настоящее время. Евгений Владимирович владеет ситуацией в Свердловской области, демонстрирует большой багаж знаний о регионе, имеет за плечами солидный опыт работы на руководящих должностях в органах местного самоуправления, субъектах Российской Федерации, Уральского федерального округа.

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Кроме того, у Евгения Владимировича есть стратегическая, комплексная, всесторонняя программа «Пятилетка развития», направленная на достижение амбиционных целей — процветание и благополучие каждого жителя Свердловской области", — приводит пресс-служба администрации города заявление Александра Якоба.

Ранее член Совета Федерации Эдуард Россель назвал хорошим знаком назначение Евгения Куйвашева врио губернатора и выразил надежду, что он проработает на этом посту еще пять лет.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», 17 апреля Владимир Путин принял отставку губернатора в связи с его заявлением о досрочном прекращении полномочий и этим же указом назначил Евгения Куйвашева врио главы Свердловской области.

Комментарии
1
Валерий Реснянский
Сейчас столько будет сладостей от власть имущих и лизоблюдов! ЧУПА - ЧУПС, да и только, хоть детишкам подавай! А сколько его самых лучших друзей, в лучшем случае, по убирали за "неправильные" действия...
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