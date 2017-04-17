Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Савченко заявила, что Крым был сдан властями Украины дважды
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото)
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
СМИ о реакции Гройсмана на сравнение с пупырышками
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
СМИ: Галкин устроил сюрприз в 68-й день рождения Пугачевой
СМИ рассказали, за чьего сына вышла дочь Кадырова
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Уйгурская проблема Китая
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
14:51 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские депутаты Госдумы заработали 100 миллионов

На всех.

Источник: УралИнформБюро

Самым богатым депутатом Госдумы от Свердловской области по итогам 2016 года стал единоросс Лев Ковпак. Он заработал 36,6 миллиона рублей. На втором месте — коммунист Николай Езерский (16 миллионов). Остальные депутаты получили гораздо меньше меньше — от 6 до 3 миллионов рублей, сообщает «Уралинформбюро». Вкупе народные избранники, представляющие Средний Урал, заработали около 100 миллионов рублей.

Кроме солидных доходов, Ковпак отличился и внушительным списком собственности. Согласно декларации, он владеет двумя земельными участками общей площадью 2,7 тысячи квадратных метров, жилым домом на 780 «квадратов», 5 квартирами, гаражом и тремя парковочными местами. При этом собственного автомобиля у депутата нет.

Езерский указал в декларации земельный участок (1,3 тысячи квадратных метров) и 2 жилых дома (509 и 112 «квадратов»). На двоих с супругой он владеет Mercedes S-500 и Lexus LХ-570 и гаражом.

На третьем месте по доходам оказался Павел Крашенинников — 6,6 миллиона за 2016 год. Еще 2 миллиона заработала супруга депутата. На двоих с женой он владеет земельным участком площадью 3,3 тысячи квадратных метров, двумя домами на 483 и 331 «квадрат», двумя квартирами и нежилым помещением в 250 квадратных метра. Передвигаются супруги на Lexus RX-350.

Александр Петров за год заработал 4,6 миллиона рублей, его супруга — 660 тысяч. В собственности у парламентария земельный участок в 993 квадратных метра и жилой дом на 293 «квадрата». У депутата ВАЗ 212140 и «запорожец».

Зелимхан Муцоев заработал 4,56 миллиона рублей. Зато у него самый солидный перечень недвижимости: 5 участков под строительство общей площадью 22 тысячи квадратных метра, 2 коттеджа каждый более тысячи «квадратов», гостевой дом, гараж и трансформаторная подстанция. Передвигается депутат на BMW 760 LI.

Лидер свердловских эсеров Александр Бурков за год заработал 4,5 миллиона рублей, еще 479 тысяч принесла в семейный бюджет его супруга. На двоих они владеют участком в 2,4 тысячи квадратных метра, двумя домами, 3 квартирами и гаражом. У депутата нет автомобиля, но есть прицеп МЗСА 817711.

Остальные депутаты Госдумы от Свердловской области за год заработали по 3 миллиона и меньше. Самым скромным оказался доход лидера региональных профсоюзов Андрея Ветлужских — 2,5 миллиона рублей. В собственности у него лишь квартира на 43 квадратных метра и гараж.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Свердловские депутаты Госдумы заработали 100 миллионов
Губернатор Свердловской области ушел в отставку
Кремль опроверг выводы о желании Китая дистанцироваться от РФ
Медведев назвал главный итог работы правительства в 2016 году
Приговор фельдшеру по делу о Сямозере не устроил потерпевших
При крушении самолета в Португалии погибли четыре человека
МВФ улучшил прогноз экономического роста для России
Песков призвал не связывать мнение Киселева с позицией Кремля
Спорт
СКА взял Кубок Гагарина, проиграв в плей-офф всего два матча В финале армейский клуб одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4-1
Авто
Mitsubishi возвращает на российский рынок «классический» Pajero Хорошо известный в России внедорожник четвертого поколения появится в салонах дилеров уже к маю
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Общественность Петербурга отстояла парк Малиновка
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь