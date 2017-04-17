Свердловские депутаты Госдумы заработали 100 миллионов
На всех.
На всех.
Самым богатым депутатом Госдумы от Свердловской области по итогам 2016 года стал единоросс Лев Ковпак. Он заработал 36,6 миллиона рублей. На втором месте — коммунист Николай Езерский (16 миллионов). Остальные депутаты получили гораздо меньше меньше — от 6 до 3 миллионов рублей, сообщает «Уралинформбюро». Вкупе народные избранники, представляющие Средний Урал, заработали около 100 миллионов рублей.
Кроме солидных доходов, Ковпак отличился и внушительным списком собственности. Согласно декларации, он владеет двумя земельными участками общей площадью 2,7 тысячи квадратных метров, жилым домом на 780 «квадратов», 5 квартирами, гаражом и тремя парковочными местами. При этом собственного автомобиля у депутата нет.
Езерский указал в декларации земельный участок (1,3 тысячи квадратных метров) и 2 жилых дома (509 и 112 «квадратов»). На двоих с супругой он владеет Mercedes S-500 и Lexus LХ-570 и гаражом.
На третьем месте по доходам оказался Павел Крашенинников — 6,6 миллиона за 2016 год. Еще 2 миллиона заработала супруга депутата. На двоих с женой он владеет земельным участком площадью 3,3 тысячи квадратных метров, двумя домами на 483 и 331 «квадрат», двумя квартирами и нежилым помещением в 250 квадратных метра. Передвигаются супруги на Lexus RX-350.
Александр Петров за год заработал 4,6 миллиона рублей, его супруга — 660 тысяч. В собственности у парламентария земельный участок в 993 квадратных метра и жилой дом на 293 «квадрата». У депутата ВАЗ 212140 и «запорожец».
Зелимхан Муцоев заработал 4,56 миллиона рублей. Зато у него самый солидный перечень недвижимости: 5 участков под строительство общей площадью 22 тысячи квадратных метра, 2 коттеджа каждый более тысячи «квадратов», гостевой дом, гараж и трансформаторная подстанция. Передвигается депутат на BMW 760 LI.
Лидер свердловских эсеров Александр Бурков за год заработал 4,5 миллиона рублей, еще 479 тысяч принесла в семейный бюджет его супруга. На двоих они владеют участком в 2,4 тысячи квадратных метра, двумя домами, 3 квартирами и гаражом. У депутата нет автомобиля, но есть прицеп МЗСА 817711.
Остальные депутаты Госдумы от Свердловской области за год заработали по 3 миллиона и меньше. Самым скромным оказался доход лидера региональных профсоюзов Андрея Ветлужских — 2,5 миллиона рублей. В собственности у него лишь квартира на 43 квадратных метра и гараж.