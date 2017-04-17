Андрей Бочаров: «Волгоградская торговля приводится к современным стандартам»

«Важнейшие условия для развития бизнеса — законность и порядок, — заявил губернатор. — К сожалению, в Волгоградской области слишком долго просуществовали правила 90-х годов. Сегодня мы предлагаем перейти к другим формам работы: совместно разработать единые правила и для бизнеса, и для власти».

По его словам, речь не идет о том, что нужно все снести и убрать. Но и оставлять торговлю в том состоянии, в котором она находится сейчас — нельзя. Изменились требования к организации торговли, в том числе связанные с безопасностью. Поэтому в Волгограде идет поэтапное наведение порядка в нестационарной торговле.

— Город преображается, наследие 90-х убирают, — отметил Андрей Бочаров. — Несанкционированных торговых точек в Волгограде были тысячи. Никто не замечал, что в жилых домах работают пивные, что ларьки стоят на тротуарах, что канализационные стоки с них сбрасываются открыто в ливневки. Людей раздражает, когда власть закрывает на это глаза.

Сейчас торговые объекты приводятся к современным стандартам. Губернатор заявил, что при размещении торговых объектов преференции должны иметь местные товаропроизводители. «Надо уменьшить число посредников при аренде земли для предпринимательской деятельности. Ключевое слово во всей этой работе — прозрачность. Это и необходимое условие конкурсных процедур», — уверен он.