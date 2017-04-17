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15:06 (мск), источник: РБК

Песков призвал не связывать мнение Дмитрия Киселева с позицией Кремля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мнение телеведущего Дмитрия Киселева, который ведет авторскую передачу «Вести недели», не нужно «отождествлять» с государственной позицией. Об этом пресс-секретарь заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

Источник: РИА "Новости"
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При этом Песков подчеркнул, что позиция Киселева «обычно близка» к позиции Кремля. «Это действительно так, но не каждый раз», — добавил пресс-секретарь президента. Пресс-секретарь добавил, что Дмитрий Киселев — «именитый аналитик», со своей позицией по внешней политике. ​

Так Дмитрий Песков прокомментировал сравнение президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, которое ранее сделал телеведущий Дмитрий Киселев. Накануне, 16 апреля, Дмитрий Киселев в передаче «Вести недели» заявил, что лидер КНДР «пока не совершил ни одного реального» акта агрессии в отношении других стран, а ракеты Северной Кореи «ни разу» не летали «по конкретным целям с военной задачей», однако президент США Дональд Трамп совершил массированный ракетный пуск по Сирии. «Таким образом, Трамп более импульсивен и непредсказуем, чем Ким Чен Ын», — заявил Киселев. ​

При этом телеведущий выделил общие черты лидеров двух стран.

Ограниченный международный опыт, непредсказуемость и готовность воевать. Все вместе делает ситуацию вокруг Корейского полуострова крайне опасной.
Дмитрий Киселев
Комментарии
11
А Б
Как уже неоднократно было отмечено, Песков опровергает как раз те факты и явления, которые реально имеют место на практике. Если же говорить конкретно о передаче, которую ведёт Киселёв, то она не может не отражать официальной позиции Кремля хотя бы потому, что проводится на официальном государственном канале и не подвергается критике со стороны власти.
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Tavovic
Киселев спился уж давно , а его все пиарят по зомбоящику.
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Михаил Бегемотов
Интересно. Вы обсуждаете личности, но не опровергаете саму мысль Киселева. Действительно Северная Корея еще никого не обстреливала ракетами без санкции ООН, а США неоднократно были замечены в таких действиях. Так где ошибка у Киселева? И канал Россия - это не рупор Правителства РФ. Там , даже, иногда американские фильмы показывают. Эти фильмы тоже считать голосом Путина?
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