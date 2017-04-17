Песков призвал не связывать мнение Дмитрия Киселева с позицией Кремля

Что нужно знать о конфликте на Корейском полуострове

При этом Песков подчеркнул, что позиция Киселева «обычно близка» к позиции Кремля. «Это действительно так, но не каждый раз», — добавил пресс-секретарь президента. Пресс-секретарь добавил, что Дмитрий Киселев — «именитый аналитик», со своей позицией по внешней политике. ​

Так Дмитрий Песков прокомментировал сравнение президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, которое ранее сделал телеведущий Дмитрий Киселев. Накануне, 16 апреля, Дмитрий Киселев в передаче «Вести недели» заявил, что лидер КНДР «пока не совершил ни одного реального» акта агрессии в отношении других стран, а ракеты Северной Кореи «ни разу» не летали «по конкретным целям с военной задачей», однако президент США Дональд Трамп совершил массированный ракетный пуск по Сирии. «Таким образом, Трамп более импульсивен и непредсказуем, чем Ким Чен Ын», — заявил Киселев. ​

При этом телеведущий выделил общие черты лидеров двух стран.