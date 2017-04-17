Первый губернатор Свердловской области Россель поддержит Куйвашева на выборах в сентябре

«Евгений Куйвашев обладает потенциалом для того, чтобы проработать в этой должности следующие пять лет. Я рад, что случилось это назначение, и мы будем в силу своих возможностей помогать ему одержать победу на выборах губернатора в сентябре, чтобы Евгений Куйвашев смог возглавлять регион еще пять лет», — сказал член Совфеда Россель.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Первый губернатор Свердловской области, член Совета Федерации Эдуард Россель, который возглавлял регион с 1995 по 2009 год, поддержит врио главы области Евгения Куйвашева на выборах в сентябре. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, врио губернатора хорошо зарекомендовал себя на посту предыдущие пять лет. «Куйвашев работал в органах местного самоуправления в Тюмени, занимал пост полномочного представителя президента России в УрФО и был погружен в вопросы, касающиеся всего округа. И, наконец, пять лет трудился на посту губернатора Свердловской области, это означает, что Евгений Куйвашев хорошо знаком с работой органов власти на всех уровнях», — добавил он.

Член Совета Федерации, экс-глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий надеется, что на предстоящих губернаторских выборах Куйвашев сможет «подтвердить свой статус эффективного руководителя и добиться победы». «У Евгения Куйвашева за 5 лет работы в должности губернатора было большое количество новых идей, предложений, нереализованных планов. Всегда позитивно, что есть возможность реализовать и воплотить то, что ты сам задумал», — подчеркнул Чернецкий.

По его словам, при губернаторстве Куйвашева, Свердловская область «не свалилась в рецессию» и по основным статистическим показателям выглядит «очень прилично». «Мы видим те проблемы, которые существуют, и представляем, каким образом они должны решаться. Необходимы энергия и воля первого лица, воплощение тех планов, которые есть. Уверен, что Свердловская область будет динамично развиваться», — сказал Чернецкий.

Президент России Владимир Путин ранее в понедельник принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и назначил его врио главы региона до выборов. Срок полномочий Куйвашева во главе региона истекал в мае 2017 года. Губернаторские выборы пройдут в Свердловской области в единый день голосования в сентябре текущего года.