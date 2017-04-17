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16:23 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Украина и Молдавия установят совместные КПП близ Приднестровья

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина, Владимир Сандуца. Таможенные службы Украины и Молдавии планируют установить на участке границы с Приднестровьем ряд совместных пунктов пропуска. Соответствующий проект постановления правительства Молдавии, который был вынесен на публичные консультации, обнародованы в кишеневских СМИ.

Источник: "РИА Новости" Украина

Речь идет о пяти международных пунктах пропуска (Первомайск-Кучурганы, Новые Гояны-Платоново, Новосавицкая-Кучурган, Колбасна-Слободка и Хрустовая-Болган, также о восьми пунктах межгосударственного значения (Грушка-Великая Кошница, Броштены-Тимково, Вэрэнкэу-Станиславка, Колосово-Иосиповка, Малаешты-Великопольское, Ближний Хутор-Славяносербка, Незавертайловка-Градинцы и Валя Туркулуй-Алексеевка).

В ходе визита премьера Молдавии Павла Филипа в Киев 13 февраля была достигнута договоренность с властями Украины ускорить работы по установлению совместного контроля на приднестровском участке границы. Ожидается, что до конца года начнет работу первый такой пункт пропуска «Кучурган». Ранее министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник заявил, что такой контроль нанесет ущерб экономике Приднестровья в 38 миллионов долларов.

В опубликованном документе отмечается, что молдавская сторона для обеспечения совместного контроля на этих пунктах планирует увеличить штат таможенной службы на 241 сотрудника с 1520 до 1761 человека.

В Приднестровье планы Украины и Молдавии по организации совместного контроля расценивают как попытку установить тотальную блокаду непризнанной республики и требуют обсуждения данной проблемы в рамках переговорного формата «5+2».

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