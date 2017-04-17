У Порошенко рассказали подробности завтрашнего визита в Великобританию
Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко
Об этом УНИАН сообщили в
«Программой визита предусмотрены встречи главы государства с
Также запланировано выступление президента Украины в Королевском институте международных отношений «Четем Хаус» на тему: «Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии».
Кроме того, президент Украины встретится с ведущими представителями британского бизнеса, проинформировали в