Бывший вице-мэр Екатеринбурга Липович ушел на завод

Бывший вице-мэр Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович теперь работает советником гендиректора ПАО «Завод керамических изделий». О его новой должности стало известно 17 апреля 2017 года во время вручения награды экс-чиновнику на мероприятии в честь Дня местного самоуправления в екатеринбургском Театре Эстрады, сообщает «Уралинформбюро».

Е. Липович отмечен почетной грамотой губернатора Свердловской области за работу в администрации Екатеринбурга, где он продержался почти 10 лет.

Вице-мэр ушел на пенсию в начале февраля 2017 года — на волне скандала вокруг транспортной реформы, которую планировали провернуть грядущим летом. Перекройка маршрутов вызвала волну протестов горожан. Вместе с отставкой Липовича было объявлено о переносе внедрения новой транспортной схемы на 2019 год.

Следует отметить, что Липович возглавлял «Завод керамических изделий» с 1994 года по 2007 год.