Белорусская делегация поедет в Вашингтон на переговоры с МВФ

Минск и МВФ уже больше года ведут переговоры о начале новой страновой программы, которая могла бы быть поддержана кредитом фонда в размере до 3 миллиардов долларов. Ставка по кредиту может составить немногим более 2%, срок кредита — десять лет. Ранее белорусские власти сообщали, что уже согласовали с МВФ все условия начала программы, кроме темпа роста тарифов на ЖКХ и транспорт, а также о совершенствовании работы госсектора.

«Белорусская делегация отправится в Вашингтон, чтобы принять участие в работе весенней сессии Совета управляющих МВФ. Ее возглавит зампред правления Нацбанка Дмитрий Калечиц. Кроме него, в состав делегации войдут представители ряда министерств и ведомств страны», — сообщили в Нацбанке.

В частности, участвовать в переговорах с руководством Фонда будут также представители Минфина, Минэкономики, МИД Беларуси и ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

Между тем, сообщили Sputnik экономические эксперты в Минске, после достижения договоренности с РФ о выделении межгосударственного кредита в размере до одного миллиарда долларов и возобновлении финансирования по линии ЕФСР, получение кредита от МВФ становится для белорусских властей менее актуальной задачей.

«Не исключено, что Минск пойдет на попятную в чувствительных для него социальных вопросах. Тем более, что это соответствует требованиям президента, который сказал, что стране нужны не крутые реформы, а повышение эффективности уже действующей модели экономики», — отметили эксперты.

Как ранее сообщал Sputnik, весенняя сессия совета управляющих МВФ и группы Всемирного банка должны пройти в Вашингтоне 21—23 апреля .

В марте президент Беларуси встречался с главой миссии МВФ по республике Питером Долманом, однако пресс-служба главы государства достаточно скупо сообщила, о чем шла речь на этой встрече.

Некоторую ясность в этот вопрос внес официальный представитель МВФ Джерри Райс, который сообщил, что Лукашенко и Долман обсуждали экономическую ситуацию в стране и темпы реформ, которые Беларусь должна осуществить для начала программы. Также шла речь о поддержке государства социально уязвимых слоев населения, которые наиболее пострадают от реформ.