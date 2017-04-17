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16:10 (мск), источник: Uralpress.ru

Дубровский раскритиковал Тефтелева за неприглядную картину

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский раскритиковал главу Челябинска за отсутствие благоустройства территорий, прилегающих к подъездным дорогам города, и потребовал от администрации наладить системную работу по наведению порядка и благоустройству.

«Ранней весной после таяния снега очень неприглядно все выглядит: бурелом, разросшиеся кусты, покосившиеся заборы, заброшенные строения, гаражи, свалки мусора вдоль дорог», — отметил Борис Дубровский, обращаясь к главе Челябинска Евгению Тефтелеву на аппаратном совещании с замами и министрами. Губернатор уверен, что такая «неприглядная картина» негативно сказывается на мнении о городе не только у его жителей, но и у приезжающих гостей.

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«Должно быть ощущение, что въезжаешь в современный мегаполис. Как в пословице «встречают по одежке — провожают по уму», — учил уму-разуму Борис Дубровский Евгения Тефтелева глава региона. Губернатор подчеркивал, что первое впечатление о городе зависит даже и от того, как выглядит табличка «Челябинск».

Борис Дубровский отметил, что благоустройством должны заниматься в первую очередь городские власти, а также собственники земельных участков, расположенные вдоль дорог садовые товарищества и гаражно-строительные кооперативы, владельцы шиномонтажек и автосервисов, автозаправок и автостоянок на въезде в город. Они должны проводить субботники и не допускать свалку мусора.

«Нужно внимательнее, бережнее относиться к городскому пространству, и в этом как раз и будет проявляться наше уважение к Челябинску. Эта работа должна быть системной», — губернатор.

Борис Дубровский подчеркнул, что в Москве и Санкт-Петербурге очень быстро наводят порядок, потому что есть ответственность. Борис Дубровский потребовал от администрации города и городских районов принять соответствующие меры.

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