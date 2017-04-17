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16:44 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

ОБСЕ: референдум в Турции не отвечает европейским стандартам

Референдум о расширении полномочий президента Турции был проведен в условиях неравных возможностей, предоставленных сторонникам и противникам поправок, заявили в ОБСЕ.

Источник: Reuters

В то время как технические аспекты референдума были организованы хорошо, избиратели не получали беспристрастной информации об основных аспектах реформы, негативный эффект оказало также ограничение основных свобод, говорится в заявлении экспертов организации.

По последним данным, переход от парламентской к президентской системе правления в Турции поддержали 51% избирателей, против высказались около 49%.

«В целом референдум не соответствовал стандартам Совета Европы», — говорится в заявлении Цезаря Флорина Преды, возглавляющего делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы.

По мнению представителей ОБСЕ, референдум проходил в политической среде, где ущемлены фундаментальные свободы, необходимые для демократического процесса.

«Наш мониторинг показал, что кампания в поддержку ответа “Да” [за расширение полномочий президента"] доминировал в СМИ, и это наряду с помехами работе СМИ, арестами журналистов и закрытием изданий ограничило доступ избирателей к другим точкам зрения», — заявили в организации.

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В частности, по данным наблюдателей, губернаторы провинций использовали введенный после путча режим чрезвычайного положения, чтобы ограничить свободу собраний и выражения мнений.

Референдум о расширении президентских полномочий состоялся в Турции 16 апреля. В результате голосования, которое называют поворотным моментом в истории страны, Турция превратится из парламентской в президентскую республику.

Принятые на референдуме поправки к конституции наделяют президента страны Эрдогана беспрецедентными полномочиями и позволяют ему остаться на этом посту до 2029 года.

Эрдоган может получить право объявлять чрезвычайное положение, лично назначать министров правительства, издавать указы, которые получат статус законов, выбирать судей большинства высших судов и распускать парламент.

Новая система сосредоточит власть в руках президента, фактически подчинив ему всю государственную бюрократию в стране.

Сторонники Эрдогана говорят, что это поможет модернизировать страну, однако его оппоненты опасаются роста авторитаризма.

Оппозиция утверждает, что в ходе проведения референдума были допущены нарушения и собирается оспорить итоги голосования в конституционном суде и ЕСПЧ.

В понедельник результаты референдума были признаны действительными, о чем заявил глава Высшего избирательного совета страны Сади Гювен. Заместитель премьер-министра Нуреттин Чаникли сообщил, что все изменения должны вступить в силу в течение года.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
7
А Б
Иными словами, ОБСЕ дало турецкому руководству понять, что в случае воплощения предлагаемых изменений, ЕС не захочет видеть в своём составе страну во главе с авторитарным лидером.
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Берёзка
Турция уже заждалась когда же её примут в так называемую "ЕвропейскуюСемью" и пришла к пониманию, что им с ней не по пути, т.к. уничтожат и самобытность, и культуру и сами семейные ценности. Народ Турции поступил мудро, решив идти своей дорогой.
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Валерий Растунцев
Мине так по... что турки что гейропа. Почему какая то св.-чь решает что должны быть стандарты??? Представляю - если к вам во время любви с ... зайдут и скажут что подруга не по стандарту ноги раздвинула, или не под тем углом вставляешь... Круто.. но стандарт должен быть - да????
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