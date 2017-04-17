Прокурор ЮКО предложил упразднить местную полицейскую службу

Такое предложение глава регионального надзорного органа сделал в ходе заседания координационного совета, посвящённого проблемам снижения преступности в регионе.

После слов главы МПС области о том, что им не хватает людей, чтобы отслеживать уличные видеокамеры, прокурор заявил, что это лишнее, так как 70% экипажей ППС на смене вместо патрулирования улиц занимаются своими делами, а ночью и вовсе отправляются отдыхать по домам.

«Я предлагаю вообще отказаться от этой местной полицейской службы. Чтобы контролировать её, нужны дополнительные подразделения. Мы провели проверку: 70% экипажей отклоняются от маршрута. Вот вам человеческий фактор. Вот вам люди. И те люди, которые потом зигзагами ездят по городу, создают видимость благополучия, и это возглавляет не кто-нибудь, а сам начальник местной полиции. Занимается пиаром вместо того, чтобы работать. И вот мы сказали: «Прекращайте эти вещи!» — возмутился прокурор ЮКО Ибрагим Иманов.

Он считает, что штат сотрудников МПС лучше вернуть в ведение ДВД. Это предложение поддержал и депутат облмаслихата Умирзак Мельдеханов. Народный избранник предложил вовсе убрать патрули с дорог и вновь расформировать их на участковых, а вместо патрулей установить интеллектуальные перекрёстки.

Прошёлся глава надзорного органа и по деятельности участковых. Ибрагим Иманов считает, что в участковые следует набирать следователей и оперативников.

«Участковый в сельской местности даже не может провести осмотр места преступления. Я предложил генпрокурору внести предложение министру о том, чтобы повысить квалификационные требования к участковым. Участковым может стать только следователь. И в помощь ему назначить оперов. Вы знаете, когда следователь и опер вместе, там нет преступлений, которые нельзя раскрыть. А у нас в селе 70% нераскрытых преступлений», — заявил Ибрагим Иманов.

Представители полиции пытались возразить прокурору. По данным главы областного МПС, впервые за семь лет им удалось снизить уровень преступности в Шымкенте: с начала года было зарегистрировано около 5000 правонарушений, что на 20% меньше прошлогоднего уровня.

Нового начальника МПС в ЮКО назначили 30 марта после массовых увольнений. Им стал Абдыгани Сейдуалиев. Предыдущего начальника регионального МПС Балтабека Аблаева сняли с должности депутаты, признав работу полковника провальной.