В суде объяснили освобождение экс-вице-министра Муслима Умирьяева

28 декабря 2016 года районный суд № 2 Алматинского района Астаны рассмотрел ходатайство осужденного Умирьяева о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

«Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 16 октября 2014 года Умирьяев М. Т. осужден по статье 311, части 5 УК РК на десять лет лишения свободы. Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК от 8 ноября 2016 года действия Умирьяева М. Т. переквалифицированы со статьи 311, части 5 УК на статью 307, часть 3 УК РК и окончательно ему назначено четыре года лишения свободы», — говорится в сообщении суда Астаны.

«В ходе судебного заседания было установлено, что осужденным отбыта необходимая часть назначенного ему наказания, по месту отбывания наказания положительно характеризуется, состоит в самодеятельных организациях осужденных, имеет вторую положительную степень поведения. Ущерба по делу не имеется. Процессуальные издержки погашены в полном объеме в добровольном порядке», — говорится в сообщении суда.

«Рассмотрев ходатайство осужденного, суд первой инстанции постановлением от 28 декабря 2016 года неотбытую часть наказания Муслиму Умирьяеву заменил более мягким видом наказания в виде ограничения свободы», — отметили в пресс-службе суда Астаны.

Кроме того, судом установлен пробационный контроль на оставшийся срок. Постановление вступило в законную силу.

Напомним, 16 октября 2014 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор бывшему вице-министру сельского хозяйства Муслиму Умирьяеву, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 311 УК РК — «Получение взятки в особо крупном размере».

40-летнему Умирьяеву назначили десять лет колонии строгого режима с конфискацией имущества. Позже адвокат Умирьяева обжаловал данный вердикт, мотивируя тем, что выводы суда не соответствуют материалам предварительного следствия, обстоятельствам дела. Апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения.

О задержании бывшего высокопоставленного чиновника стало известно 22 декабря 2013 года. Муслима Умирьяева обвинили в получении взятки в размере 100 тысяч долларов от предпринимателя за оказание содействия в конкурсах по госзакупкам, проводимых Минсельхозом. Речь шла о закупке противоящурной вакцины. Своей вины Муслим Умирьяев в ходе судебного разбирательства не признал.

17 апреля 2017 года стало известно об освобождении из мест лишения свободы Кажымурата Усенова. Он проходил по уголовному делу в отношении экс-руководства компании «Астана ЭКСПО-2017».

В июне 2016 года его приговорили к двум годам лишения свободы. На свободу Усенов вышел по амнистии.