Глава мэрии Уфы прокомментировал информацию о своей отставке
Сегодня, 17 апреля, глава администрации Уфы Ирек Ялалов заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку со своей должности. Об этом сообщил «Коммерсант».
Сегодня, 17 апреля, глава администрации Уфы Ирек Ялалов заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку со своей должности. Об этом сообщил «Коммерсант».
Напомним, настойчивая информация об этом появилась в СМИ накануне. Суть ее сводилась к тому, что в ближайшее время должно произойти рокировка: Ирек Ялалов должен занять место
А сегодня Ирек Ялалов, по данным «Коммерсанта», заявил, что не получал никаких предложений о смене места работы, да и сам не планировал это сделать.
«Мне об этом ничего неизвестно. Никто не предлагал. Я как работал, так и работаю, — сказал он и добавил. — Сейчас самое главное — оперативно и качественно провести мероприятия, связанные с весенним половодьем, ремонтом дорог и благоустройством города».
Ирек Ялалов также уточнил, что, по его данным, в уфимский горсовет не поступало никаких материалов на тему расторжения контракта с ним. Это также подтвердили, как минимум, четыре депутата горсовета. В повестке дня плановой сессии горсовета, назначенной на 26 апреля, значатся только текущие вопросы.
Примечательно, что по данным «Коммерсанта» со ссылкой на его источники, документ о назначении нового
«Так что в этом смысле он может быть спокоен», — цитирует «Коммерсант» свой источник в окружении Ирека Ялалова.
Напомним, Ирек Ялалов руководит администрацией с конца 2012 года, в октябре прошлого года его контракт был продлен еще на пять лет. Слухи об его отставке стали активно циркулировать после недавнего прямого телеэфира главы региона Рустэма Хамитова, высказавшего недовольство ситуацией в мэрии.
Кстати, завтра в администрации должно пройти заседание городской комиссии по предотвращению конфликта интересов
По мнению Ирека Ялалова, работа такой комиссии — это обычная рутина.
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