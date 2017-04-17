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21:14 (мск), источник: PROUFU.ru

Глава мэрии Уфы прокомментировал информацию о своей отставке

Сегодня, 17 апреля, глава администрации Уфы Ирек Ялалов заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку со своей должности. Об этом сообщил «Коммерсант».

Источник: Proufu.ru

Напомним, настойчивая информация об этом появилась в СМИ накануне. Суть ее сводилась к тому, что в ближайшее время должно произойти рокировка: Ирек Ялалов должен занять место вице-премьера правительства РБ Владимира Нагорного, а тот, соответственно, должен возглавить администраций башкирской столицы.

А сегодня Ирек Ялалов, по данным «Коммерсанта», заявил, что не получал никаких предложений о смене места работы, да и сам не планировал это сделать.

«Мне об этом ничего неизвестно. Никто не предлагал. Я как работал, так и работаю, — сказал он и добавил. — Сейчас самое главное — оперативно и качественно провести мероприятия, связанные с весенним половодьем, ремонтом дорог и благоустройством города».

Ирек Ялалов также уточнил, что, по его данным, в уфимский горсовет не поступало никаких материалов на тему расторжения контракта с ним. Это также подтвердили, как минимум, четыре депутата горсовета. В повестке дня плановой сессии горсовета, назначенной на 26 апреля, значатся только текущие вопросы.

Примечательно, что по данным «Коммерсанта» со ссылкой на его источники, документ о назначении нового вице-премьера в правительстве Башкирии, действительно, готовится, но не обязательно им станет именно Ирек Ялалов. А источник в окружении Ялалова предположил, что ему могли заранее сообщить о планируемом смещении с поста. Однако писать заявление об уходе по настоянию администрации республики он не намерен, так как был фактически назначен депутатами уфимского горсовета, который им самим и контролируется.

«Так что в этом смысле он может быть спокоен», — цитирует «Коммерсант» свой источник в окружении Ирека Ялалова.

Напомним, Ирек Ялалов руководит администрацией с конца 2012 года, в октябре прошлого года его контракт был продлен еще на пять лет. Слухи об его отставке стали активно циркулировать после недавнего прямого телеэфира главы региона Рустэма Хамитова, высказавшего недовольство ситуацией в мэрии.

Кстати, завтра в администрации должно пройти заседание городской комиссии по предотвращению конфликта интересов вице-мэра Александра Филиппова, которая должна дать оценку действиям чиновника, согласовавшего в декабре 2012 года без проведения торгов выделение земельного участка компании «Энергогазстрой», принадлежащей его родной сестре Елене Горской, без уведомления работодателя о конфликте интересов. Участок был переуступлен вскоредругому собственнику, а компания «Энергогазстрой» сейчас признана банкротом.

По мнению Ирека Ялалова, работа такой комиссии — это обычная рутина.

ProUfu.ru будет следить за развитием событий.

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