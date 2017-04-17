Эрдоган назвал итоги референдума «победой над крестоносцами»

Окончательные итоги будут подведены через 11−12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

«Мы боролись против всех врагов, на нас напали те, кто имеет мировоззрение крестоносцев. Но как нация мы выстояли. Мы можем склониться только перед нашими святынями и больше ни перед кем», — заявил Эрдаган, выступая перед своими сторонниками в аэропорту Анкары после возвращения из Стамбула, где он находился во время референдума.

По его словам, после того, как в ноябре 2019 года, согласно конституционным поправкам, Турция станет президентской республикой, она будет еще сильнее. «Вчера вечером была запущена сигнальная ракета, которая направлена в ноябрь 2019 года. Впереди новые победы, но они нас не опьянят», — добавил турецкий лидер.