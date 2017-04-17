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19:03 (мск), источник: РИА Новости

Эрдоган назвал итоги референдума «победой над крестоносцами»

АНКАРА, 17 апр — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что положительный исход референдума о переходе на президентскую систему был достигнут, несмотря на противодействие «тех, кто имеет мировоззрение крестоносцев».

Источник: AFP 2017

Прошедший накануне конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом.

По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов.

Окончательные итоги будут подведены через 11−12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

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«Мы боролись против всех врагов, на нас напали те, кто имеет мировоззрение крестоносцев. Но как нация мы выстояли. Мы можем склониться только перед нашими святынями и больше ни перед кем», — заявил Эрдаган, выступая перед своими сторонниками в аэропорту Анкары после возвращения из Стамбула, где он находился во время референдума.

По его словам, после того, как в ноябре 2019 года, согласно конституционным поправкам, Турция станет президентской республикой, она будет еще сильнее. «Вчера вечером была запущена сигнальная ракета, которая направлена в ноябрь 2019 года. Впереди новые победы, но они нас не опьянят», — добавил турецкий лидер.

Комментарии
11
Сергей Саморуков
Когда правитель ничего не смыслит в экономике , то всегда идёт поиск врага ля населения . Мол , где тот , кто нам мешает счастливо жить ??? Ату его! Ну , как у нас сейчас практически .
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Оксана Поддубная
Мутный он. Можно ожидать чего угодно от этого кренделя.
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Сергей Саморуков
Вот и обозначены приоритеты . Первыми хлебнём мы . Религиозный экстримизм на Кавказе получит прекрасную поддержку .
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