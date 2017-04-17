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19:12 (мск), источник: РИА Новости

Постпред КНДР: Пхеньян готов ответить на любые военные планы США

ООН, 17 апр — РИА Новости. Северная Корея готова ответить на любые военные планы США, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Ин Рён.

«КНДР готова реагировать на любые военные планы, которые желают американцы», — сказал он.

В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

После пуска ракеты правительство Японии создало кризисный штаб при канцелярии премьер-министра, а правительство Южной Кореи созвало экстренное заседание постоянного комитета Совета национальной безопасности.

Ранее в понедельник вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Южную Корею предупредил Пхеньян о том, что ему не следует испытывать решительность американского президента Дональда Трампа, напомнив о недавних действиях Вашингтона в Сирии.

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