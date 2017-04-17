Постпред КНДР: Пхеньян готов ответить на любые военные планы США
ООН, 17 апр — РИА Новости. Северная Корея готова ответить на любые военные планы США, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Ин Рён.
ООН, 17 апр — РИА Новости. Северная Корея готова ответить на любые военные планы США, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Ин Рён.
«КНДР готова реагировать на любые военные планы, которые желают американцы», — сказал он.
В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции
После пуска ракеты правительство Японии создало кризисный штаб при канцелярии
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