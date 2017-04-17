Ройзман собрался в губернаторы Свердловской области

Глава Екатеринбурга и председатель городской думы Евгений Ройзман намерен участвовать в выборах губернатора Свердловской области. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети.

«Иду в губернаторы Свердловской области. Я здесь не проигрывал ни одних выборов», — написал Ройзман.