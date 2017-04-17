Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
НТВ закроет самую скандальную передачу
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
Легкоатлеты РФ не смогут выступить на ЧМ-2017 под своим флагом
Луческу в «Зените»: уволить сейчас или дать шанс?
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Представитель Китая рассказал, когда может начаться война в Корее
СМИ: За чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
14«Дарю тебе звезду»
12США нанесли ракетный удар по Сирии
21:06 (мск), источник: ИА REGNUM

Ройзман собрался в губернаторы Свердловской области

Соответствующее заявление он сделал в социальной сети.

Источник: РИА "Новости"

Глава Екатеринбурга и председатель городской думы Евгений Ройзман намерен участвовать в выборах губернатора Свердловской области. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети.

«Иду в губернаторы Свердловской области. Я здесь не проигрывал ни одних выборов», — написал Ройзман.

Часть интернет-пользователей уже выразили ему свою поддержку. В то же время многие скептически относятся к губернаторским перспективам Ройзмана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обрёл новый статус — врио главы региона. Скорее всего, он станет основным кандидатом на выборах губернатора, которые пройдут в сентябре.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Белоруссия бросается обвинениями, западные соседи негодуют
ФСБ задержала организатора теракта в Санкт-Петербурге
Россия поддержала кандидатуру Купчиной на пост генсека ОБСЕ
В Стамбуле начались акции протеста против итогов референдума
Приговор фельдшеру по делу о Сямозере не устроил потерпевших
Названа самая массовая профессия России
Росавиация проверяет отказ «Победы» перевозить ребенка c ДЦП
В РПЦ призвали прихожан молиться, а не делать селфи в храме
Спорт
Деньги, престиж и связи. Как СКА собирал чемпионский состав СКА выиграл свой второй кубок Гагарина, обыграв в финале «Металлург». Вспоминаем, как «армейцы» собирали чемпионский состав
Авто
У Lada XRAY появился стильный конкурент из Китая В России стартуют продажи кроссовера Chery Tiggo 3X, который на нашем рынке будет представлен под именем Tiggo 2
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал 20-летняя художница и блогер Алия Шагиева сопроводила фото, на котором она кормит новорожденного сына грудью, манифестом, направленным против царящих в обществе двойных стандартов в восприятии женской груди.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь