Ройзман собрался в губернаторы Свердловской области
Соответствующее заявление он сделал в социальной сети.
Соответствующее заявление он сделал в социальной сети.
Глава Екатеринбурга и председатель городской думы Евгений Ройзман намерен участвовать в выборах губернатора Свердловской области. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети.
«Иду в губернаторы Свердловской области. Я здесь не проигрывал ни одних выборов», — написал Ройзман.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обрёл новый статус — врио главы региона. Скорее всего, он станет основным кандидатом на выборах губернатора, которые пройдут в сентябре.