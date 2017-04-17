Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
Эрнст высказался о возможном отстранении РФ от Евровидения-2018
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Имперская Россия на первых цветных фотографияхСнимки страны, еще не знающей о существовании Ленина
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
Легкоатлеты РФ не смогут выступить на ЧМ-2017 под своим флагом
Луческу в «Зените»: уволить сейчас или дать шанс?
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Представитель Китая рассказал, когда может начаться война в Корее
СМИ: За чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
14«Дарю тебе звезду»
12США нанесли ракетный удар по Сирии
21:48 (мск), источник: Интерфакс

В Стамбуле начались акции протеста недовольных итогами референдума

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — Противники перехода Турции к президентской форме правления организовали протесты в крупнейшем городе страны Стамбуле, сообщило в понедельник агентство АР.

Источник: AP 2017

Протесты были инициированы в связи с недовольством граждан результатами прошедшего накануне референдума.

Протестующие прошли через районы Бешикташ и Кадыкей с плакатами, на которых было написано «Нет, мы победим», также они выкрикивали «Вор-убийца — Эрдоган».

В сообщении агентства отмечается, что представители турецкой оппозиции потребовали аннулирования результатов референдума, заявив о нарушениях при подсчете голосов.

Ранее в миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ заявили, что референдум в Турции не соответствовал стандартам Совета Европы, а у сторон не было равных возможностей влиять на избирателей. В свою очередь МИД Турции отверг это заявление международных наблюдателей.

По итогам подсчета 99,97% бюллетеней за внесение изменений в конституцию высказались 51,41% (25 млн 156 тыс. 860) проголосовавших, против изменений — 48,59% (23 млн 777 тыс. 014). Явка на референдуме составила 86%. При этом, жители трех крупнейших городов Турции — Стамбула, Анкары и Измира — голосовали против поправок.

Комментарии
3
Андрей Гончаров
Почему рашпиль?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Василий Фесин
турция-----пониженая социальная ответственность....ну очень низкая,ниже плинтуса и ещё ниже ниже...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Оксана Поддубная
Неужели у них нельзя устроить еще один тур референдума, как это сделал у нас Витя-рашпиль на президентских выборах?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Самый богатый министр РФ заработал в 100 раз больше самого "бедного"
Россия официально отказалась от участия в "Евровидении"
Самый богатый министр РФ заработал в 100 раз больше самого "бедного"
ФСБ задержала организатора теракта в Санкт-Петербурге
Россия поддержала кандидатуру Купчиной на пост генсека ОБСЕ
Приговор фельдшеру по делу о Сямозере не устроил потерпевших
Названа самая массовая профессия России
Росавиация проверяет отказ «Победы» перевозить ребенка c ДЦП
В РПЦ призвали прихожан молиться, а не делать селфи в храме
Спорт
Деньги, престиж и связи. Как СКА собирал чемпионский состав СКА выиграл свой второй кубок Гагарина, обыграв в финале «Металлург». Вспоминаем, как «армейцы» собирали чемпионский состав
Авто
У Lada XRAY появился стильный конкурент из Китая В России стартуют продажи кроссовера Chery Tiggo 3X, который на нашем рынке будет представлен под именем Tiggo 2
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Общественность Петербурга отстояла парк Малиновка
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал 20-летняя художница и блогер Алия Шагиева сопроводила фото, на котором она кормит новорожденного сына грудью, манифестом, направленным против царящих в обществе двойных стандартов в восприятии женской груди.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь