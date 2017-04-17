В Стамбуле начались акции протеста недовольных итогами референдума

Протестующие прошли через районы Бешикташ и Кадыкей с плакатами, на которых было написано «Нет, мы победим», также они выкрикивали «Вор-убийца — Эрдоган».

В сообщении агентства отмечается, что представители турецкой оппозиции потребовали аннулирования результатов референдума, заявив о нарушениях при подсчете голосов.

Ранее в миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ заявили, что референдум в Турции не соответствовал стандартам Совета Европы, а у сторон не было равных возможностей влиять на избирателей. В свою очередь МИД Турции отверг это заявление международных наблюдателей.

По итогам подсчета 99,97% бюллетеней за внесение изменений в конституцию высказались 51,41% (25 млн 156 тыс. 860) проголосовавших, против изменений — 48,59% (23 млн 777 тыс. 014). Явка на референдуме составила 86%. При этом, жители трех крупнейших городов Турции — Стамбула, Анкары и Измира — голосовали против поправок.