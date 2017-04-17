Спецтехнику Росгвардии оснастят пушками

Росгвардия возьмет на вооружение беспилотники для наблюдения за митингами

Согласно заявке, разведывательную химическую машину РХМ-ВВ, «Урал-ВВ», инженерную машину «Торнадо», бронированный автомобиль «Патруль-СН», СПМ-3 «Медведь» можно будет оснастить многоразовой пусковой установкой.

Сообщается, что установка должна обеспечивать автоматизированное наведение на цель и вести по ней отстрел боеприпасов со скоростью не более двух выстрелов в секунду. Заряжение боеприпасами должно производиться вручную, с дульной части стволов.

Разработка установки должна быть закончена к концу осени 2018 года, исполнитель будет выбран 16 мая 2018 года по итогам конкурса. Максимальная цена контракта составляет 10,5 млн руб.