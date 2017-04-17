Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
Координатор «Евровидения»: «Украина попалась в ловушку»
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
Имперская Россия на первых цветных фотографияхСнимки страны, еще не знающей о существовании Ленина
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
"Поставлена жирная точка": признание Филиппа Киркорова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
СМИ рассказали, за чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
16Мир встретил Пасху
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
01:06 (мск), источник: РБК

Спецтехнику Росгвардии оснастят пушками

Военную и специальную технику войск Росгвардии планируется оснастить 81-миллиметровыми пушками. Это следует из материалов Научно-производственного объединения «Специальная техника и связь» МВД России на сайте госзакупок.

Источник: Агентство «Москва»
Читайте также
Росгвардия возьмет на вооружение беспилотники для наблюдения за митингами

Согласно заявке, разведывательную химическую машину РХМ-ВВ, «Урал-ВВ», инженерную машину «Торнадо», бронированный автомобиль «Патруль-СН», СПМ-3 «Медведь» можно будет оснастить многоразовой пусковой установкой.

Сообщается, что установка должна обеспечивать автоматизированное наведение на цель и вести по ней отстрел боеприпасов со скоростью не более двух выстрелов в секунду. Заряжение боеприпасами должно производиться вручную, с дульной части стволов.

Разработка установки должна быть закончена к концу осени 2018 года, исполнитель будет выбран 16 мая 2018 года по итогам конкурса. Максимальная цена контракта составляет 10,5 млн руб.

Комментарии
1
Дроба
представляю как в толпе стреляют из пушек.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стадион в России за 45 млрд руб. не пригоден даже для тренировок
СМИ узнали, как ФСБ нашла возможного организатора взрыва в метро
Пхеньян допустил начало ядерной войны «в любой момент»
В Стамбуле начались акции протеста против итогов референдума
Коалиция США уничтожила фабрику беспилотников ИГ в Мосуле
«Победа» уволит сотрудника за отказ перевозить ребенка с ДЦП
В США разбился военный вертолет
Спорт
Деньги, престиж и связи. Как СКА собирал чемпионский состав СКА выиграл свой второй кубок Гагарина, обыграв в финале «Металлург». Вспоминаем, как «армейцы» собирали чемпионский состав
Авто
У Lada XRAY появился стильный конкурент из Китая В России стартуют продажи кроссовера Chery Tiggo 3X, который на нашем рынке будет представлен под именем Tiggo 2
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал 20-летняя художница и блогер Алия Шагиева сопроводила фото, на котором она кормит новорожденного сына грудью, манифестом, направленным против царящих в обществе двойных стандартов в восприятии женской груди.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь