Спецтехнику Росгвардии оснастят пушками
Военную и специальную технику войск Росгвардии планируется оснастить 81-миллиметровыми пушками. Это следует из материалов
Военную и специальную технику войск Росгвардии планируется оснастить 81-миллиметровыми пушками. Это следует из материалов
Согласно заявке, разведывательную химическую машину
Сообщается, что установка должна обеспечивать автоматизированное наведение на цель и вести по ней отстрел боеприпасов со скоростью не более двух выстрелов в секунду. Заряжение боеприпасами должно производиться вручную, с дульной части стволов.
Разработка установки должна быть закончена к концу осени 2018 года, исполнитель будет выбран 16 мая 2018 года по итогам конкурса. Максимальная цена контракта составляет 10,5 млн руб.