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00:28 (мск), источник: РИА Новости

Правительство Турции продлило на три месяца режим ЧП

АНКАРА, 17 апр — РИА Новости, Алёна Палажченко. Правительство Турции продлило на три месяца режим ЧП, запрос на утверждение этого решения направлен в парламент, заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш в понедельник.

Источник: РИА Новости

«Есть рекомендация Совета национальной безопасности о продлении режима ЧП ещё на три месяца. Мы приняли это решение. В среду оно поступит на утверждение в парламент», — сказал Куртулмуш журналистам в Анкаре.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле прошлого года на три месяца. Затем он дважды продлевался еще на три месяца.

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