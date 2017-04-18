Правительство Турции продлило на три месяца режим ЧП

«Есть рекомендация Совета национальной безопасности о продлении режима ЧП ещё на три месяца. Мы приняли это решение. В среду оно поступит на утверждение в парламент», — сказал Куртулмуш журналистам в Анкаре.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле прошлого года на три месяца. Затем он дважды продлевался еще на три месяца.