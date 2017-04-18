Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Объяснено внешнее сходство мужей и жен
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Имперская Россия на первых цветных фотографияхСнимки страны, еще не знающей о существовании Ленина
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
НТВ закроет самую скандальную передачу
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
СМИ: Кинг назвал Трампа "куриным помётом" и потребовал отчитаться
Эксперты о том, что будет, если США ударят по КНДР
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
СМИ: Украиной правят настоящие каратели с химоружием
В Китае рассказали о последствиях войны с Кореей
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
14«Дарю тебе звезду»
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
10Полюс холода
00:56 (мск), источник: РБК

Пхеньян допустил начало ядерной войны «в любой момент»

Ядерная война может начаться в «любой момент» из-за «злоупотребления» США своими полномочиями, заявил в ходе пресс-конференции заместитель постпреда Северной Кореи при ООН Ким Ин Рён, передает издание Express.

Источник: AP 2017

По мнению дипломата, Соединенные Штаты «нарушают мир и стабильность» во всем мире своим «несправедливым и непропорциональным» ответом на действия северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Позже, как замечает Express, Ким Ин Рён также заявил, что американский лидер Дональд Трамп «сошел с ума», развязывая войну с Северной Кореей. Дипломат, по данным издания, предупредил, что война может стать «вполне реальной возможностью», подчеркнув, что «повышенная напряженность создала чрезвычайную ситуацию».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стадион в России за 45 млрд руб. не пригоден даже для тренировок
На организатора теракта вывели телефонные контакты Джалилова
В Стамбуле начались акции протеста против итогов референдума
Коалиция США уничтожила фабрику беспилотников ИГ в Мосуле
Названа самая массовая профессия России
«Победа» уволит сотрудника за отказ перевозить ребенка с ДЦП
В РПЦ призвали прихожан молиться, а не делать селфи в храме
Спорт
Деньги, престиж и связи. Как СКА собирал чемпионский состав СКА выиграл свой второй кубок Гагарина, обыграв в финале «Металлург». Вспоминаем, как «армейцы» собирали чемпионский состав
Авто
У Lada XRAY появился стильный конкурент из Китая В России стартуют продажи кроссовера Chery Tiggo 3X, который на нашем рынке будет представлен под именем Tiggo 2
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Ленобласть не справилась с переселением из аварийного жилья
Эксперты советуют не медлить с покупкой недвижимости
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал 20-летняя художница и блогер Алия Шагиева сопроводила фото, на котором она кормит новорожденного сына грудью, манифестом, направленным против царящих в обществе двойных стандартов в восприятии женской груди.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь