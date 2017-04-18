Уход хоккеиста в 2 раза обрушил доходы сенаторов от Приморья

Обновлённый состав сенаторов от Приморского края за 2016 год заработал 8,1 млн рублей, при этом более весомую лепту внесла Светлана Горячева. Она работает в Совете Федерации с 2014 года, в отличие от новичка Людмилы Талабаевой. Тем не менее, по итогам 2015 года сенаторский корпус заработал больше — тогда только легенда советского хоккея Вячеслав Фетисов задекларировал 12,6 млн рублей.

Согласно декларации о доходах за 2016 год, Людмила Талабаева заработала 2,9 млн рублей против 2,1 млн рублей на посту депутата думы Владивостока в 2015 году, её супруг отчитался о доходе в 690,5 тыс. рублей. Сенатор имеет в собственности земельный участок, жилой дом, две квартиры и нежилое помещение, её супруг — земельный участок и два жилых дома. Вместе чета владеет ещё одной квартирой.

Бывший секретарь приморского отделения «Единой России» передвигается на иномарках Lexus GX 460 и Toyota Land Cruiser 200, супруг задекларировал машину Ssang Yong Actyon Sports.

Сенатор Светлана Горячева отчиталась о доходе в 5,2 млн рублей, такая же сумма фигурировала и в 2015 году. Её супруг заработал 266,5 млн рублей. Член Совета Федерации владеет земельным участком, жилым домом и квартирой, на супруга оформлена ещё одна квартира. Транспортных средств Горячевы в собственности не имеют.

Как сообщало ИА REGNUM, сенаторы от Приморского края за 2015 год на двоих заработали 17,8 млн рублей. Хоккеист Вячеслав Фетисов задекларировал свыше 12,6 млн рублей. В США у него находятся земельный участок и жилой дом, в собственности Фетисова числится иномарка Hyundai Equus.

Самым богатым членом Совета Федерации стал сенатор от Камчатского края Валерий Пономарёв. За 2016 год он заработал 2,6 млрд рублей, что больше его дохода в 2015 году на 1 млрд. В собственности семьи находятся три квартиры, три нежилых помещения, пять машиномест. Сенатор владеет четырьмя транспортными средствами — Bentley Arnage R, Porsche Cayenne Turbo, Ferrari F430 и ГАЗ-21.