В Стамбуле около трех тысяч человек протестовали против результатов референдума

Источник: AP 2017

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере две тысячи человек вышли в понедельник вечером на акции протеста в районе Кадыкей в азиатской части Стамбула против результатов прошедшего в воскресенье референдума в стране. Об этом сообщило Agence France-Presse, (AFP).

По его информации, еще не менее тысячи демонстрантов также прошли маршем в районе Бешикташ. Как передает агентство, протестующие скандировали «Бок о бок против фашизма» и несли плакаты с лозунгом «Мы правы, мы победим».

Данные акции прошли мирно, однако сообщается о 13 задержанных во время протестов в Анталье.