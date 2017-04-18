Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
Стадион в России за 45 млрд руб. не пригоден даже для тренировок
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
Имперская Россия на первых цветных фотографияхСнимки страны, еще не знающей о существовании Ленина
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
НТВ закроет самую скандальную передачу
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
СМИ: Кинг назвал Трампа "куриным помётом" и потребовал отчитаться
Эксперты о том, что будет, если США ударят по КНДР
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
СМИ: Украиной правят настоящие каратели с химоружием
В Китае рассказали о последствиях войны с Кореей
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
10Уйгурская проблема Китая
03:27 (мск), источник: ТАСС

В Стамбуле около трех тысяч человек протестовали против результатов референдума

Протестующие несли плакаты с лозунгом «Мы правы, мы победим».

Источник: AP 2017

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере две тысячи человек вышли в понедельник вечером на акции протеста в районе Кадыкей в азиатской части Стамбула против результатов прошедшего в воскресенье референдума в стране. Об этом сообщило Agence France-Presse, (AFP).

По его информации, еще не менее тысячи демонстрантов также прошли маршем в районе Бешикташ. Как передает агентство, протестующие скандировали «Бок о бок против фашизма» и несли плакаты с лозунгом «Мы правы, мы победим».

Данные акции прошли мирно, однако сообщается о 13 задержанных во время протестов в Анталье.

На состоявшемся 16 апреля референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99,9% бюллетеней за пакет поправок к конституции республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МИД КНДР: ракетные испытания будут проводиться на еженедельной основе
СМИ узнали, как ФСБ нашла возможного организатора взрыва в метро
Пхеньян допустил начало ядерной войны «в любой момент»
Коалиция США уничтожила фабрику беспилотников ИГ в Мосуле
Спецтехнику Росгвардии оснастят пушками
«Победа» уволит сотрудника за отказ перевозить ребенка с ДЦП
В США разбился военный вертолет
Спорт
Деньги, престиж и связи. Как СКА собирал чемпионский состав СКА выиграл свой второй кубок Гагарина, обыграв в финале «Металлург». Вспоминаем, как «армейцы» собирали чемпионский состав
Авто
У Lada XRAY появился стильный конкурент из Китая В России стартуют продажи кроссовера Chery Tiggo 3X, который на нашем рынке будет представлен под именем Tiggo 2
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Общественность Петербурга отстояла парк Малиновка
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал 20-летняя художница и блогер Алия Шагиева сопроводила фото, на котором она кормит новорожденного сына грудью, манифестом, направленным против царящих в обществе двойных стандартов в восприятии женской груди.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь