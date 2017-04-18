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03:41 (мск), источник: ДЕЙТА

Посетить Владивосток по электронной визе смогут жители 18 стран

Граждане 18 стран смогут посетить Владивосток по электронной визе — сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Министр России по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сообщил, что упрощенным визовым порядком смогут воспользоваться жители таких стран Азиатско-Тихоокеанского региона как: Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция. Восьмидневную электронную визу иностранцы смогут получить с 1 августа.

«Тестирование пунктов пропуска начнется с 1 июля. Для практической реализации упрощенного визового режима требуется технически дооборудовать пункты пропуска», — сообщает пресс-служба минвостокразвития.

В первую очередь, по новой схеме заработают пункты пропуска во Владивостоке. В перспективе прибыть по электронной визе иностранцы смогут в любой из пять регионов, где действует режим свободного порта — Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. Консульский сбор взиматься не будет, то есть получение визы будет бесплатным.

Михаил Грач.

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