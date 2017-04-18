Посетить Владивосток по электронной визе смогут жители 18 стран
Граждане 18 стран смогут посетить Владивосток по электронной визе — сообщает ИА «Дейта».
Граждане 18 стран смогут посетить Владивосток по электронной визе — сообщает ИА «Дейта».
Министр России по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сообщил, что упрощенным визовым порядком смогут воспользоваться жители таких стран
«Тестирование пунктов пропуска начнется с 1 июля. Для практической реализации упрощенного визового режима требуется технически дооборудовать пункты пропуска», — сообщает
В первую очередь, по новой схеме заработают пункты пропуска во Владивостоке. В перспективе прибыть по электронной визе иностранцы смогут в любой из пять регионов, где действует режим свободного порта — Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. Консульский сбор взиматься не будет, то есть получение визы будет бесплатным.
Михаил Грач.