Белый дом подтвердил, что Трамп поздравил Эрдогана с результатами референдума

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп провел в понедельник телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и поздравил его с результатами референдума, который состоялся в Турции 16 апреля. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

Президент Трамп «поздравил Эрдогана с его недавней победой на референдуме и обсудил (с ним — прим. ТАСС) действия США в ответ на использование сирийским режимом (президента Башара Асада — прим. ТАСС) химического оружия 4 апреля», отмечается в сообщении. Глава вашингтонской администрации также «поблагодарил президента Эрдогана за поддержку» удара ВС США по сирийской авиабазе. «Лидеры договорились о важности привлечения Асада к ответственности, — заключили в Белом доме. — Президент Трамп и президент Эрдоган также обсудили военную кампанию против ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка “Исламское государство” — прим. ТАСС) и необходимость сотрудничать в борьбе со всеми группировками, которые используют терроризм для достижения своих целей».

При этом сам Белый дом и Госдепартамент не стали комментировать турецкий референдум и заявили, что ожидают публикации итогового доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) по этому вопросу.

Так, официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Марк Тонер заявил ТАСС, что, согласно первоначальным оценкам, в ходе его проведения были допущены нарушения.

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