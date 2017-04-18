Белый дом подтвердил, что Трамп поздравил Эрдогана с результатами референдума
Президент США также обсудил с турецким лидером действия Вашингтона в ответ на использование сирийским режимом химического оружия 4 апреля.
Президент США также обсудил с турецким лидером действия Вашингтона в ответ на использование сирийским режимом химического оружия 4 апреля.
ВАШИНГТОН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп провел в понедельник телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и поздравил его с результатами референдума, который состоялся в Турции 16 апреля. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.
Президент Трамп «поздравил Эрдогана с его недавней победой на референдуме и обсудил (с ним — прим. ТАСС) действия США в ответ на использование сирийским режимом (президента Башара Асада — прим. ТАСС) химического оружия 4 апреля», отмечается в сообщении.
Глава вашингтонской администрации также «поблагодарил президента Эрдогана за поддержку» удара ВС США по сирийской авиабазе. «Лидеры договорились о важности привлечения Асада к ответственности, — заключили в Белом доме. — Президент Трамп и президент Эрдоган также обсудили военную кампанию против ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка “Исламское государство” — прим. ТАСС) и необходимость сотрудничать в борьбе со всеми группировками, которые используют терроризм для достижения своих целей».
Так, официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Марк Тонер заявил ТАСС, что, согласно первоначальным оценкам, в ходе его проведения были допущены нарушения.
«Мы благодарим миссию наблюдателей ОБСЕ за проделанную ими важную работу и отмечаем проблемы, обозначенные в ходе первоначальной оценки прошедших кампании и голосования. Среди этих проблем — выявленные нарушения, допущенные в день голосования, а также неравные условия во время сложного предвыборного периода, который проходил в условиях чрезвычайного положения. Мы ожидаем итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ, на составление которого, как мы понимаем, потребуется несколько недель», — сказал Тонер.
На состоявшемся в воскресенье в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99,9% бюллетеней, за пакет поправок к конституции республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%.
Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать