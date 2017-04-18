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06:16 (мск), источник: ИА REGNUM

«На одну зарплату»: депутаты ГД от Хабаровского края отчитались о доходах

Самым состоятельным депутатом Госдумы от Хабаровского края по итогам 2016 года стала Ирина Яровая, «ЕР»: ее доход составил 6,3 млн рублей.

Источник: Reuters

Депутат от ЛДПР Сергей Фургал заработал в минувшем году 4,9 млн, единоросс Борис Гладких указал в декларации доход за 2016 год в размере 3,6 млн рублей, его однопартиец Юрий Березуцкий отчитался о 3,39 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Примерно в тех же границах доходов держатся сенаторы от Хабаровского края.

Виктор Озеров, председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности, отчитался о полученных в 2016 году 4 млн 852 рублях. Член того же комитета сенатор Александр Шишкин заработал 6 млн 841 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, самым богатым среди дальневосточных политиков стал полпред Юрий Трутнев, который с 2015 года удвоил свои доходы и указал в декларации 357 млн рублей. Его коллега, полпред из Центрального федерального округа, Александр Беглов, по сравнению с Юрием Петровичем, заработал всего 6,5 млн рублей.

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