Депутаты краевого парламента Приморья заслушают отчет губернатора о работе

Планируется, что парламентарии рассмотрят корректировку краевого бюджета на 2017 год, поправки в законы «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае», «О Контрольно-счетной палате Приморского края», «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств в Приморском крае», «О порядке пользования участками недр местного значения на территории Приморского края», «О сроке полномочий представительных органов и глав муниципальных образований Приморского края, порядке формирования представительных органов муниципальных районов и порядке избрания глав муниципальных образований Приморского края», «Об административных правонарушениях в Приморском крае», сообщили ИА «Дейта» в пресс-центре краевого парламента.

Депутаты обсудят обращение Законодательного Собрания Амурской области к заместителю председателя правительства России Ольге Голодец о необходимости внесения дополнения в постановление правительства «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» в части введения обязательных осмотров специалистами отделений Пенсионного фонда РФ жилых помещений, приобретаемых гражданами за счет средств материнского капитала.

Также парламентарии рассмотрят обращение Законодательного Собрания к губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому о выявленных депутатами проблемах по реализации закона «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края».

Кроме того, будет рассмотрены изменения в составах комитетов Законодательного Собрания по региональной политике и законности и по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания.

Василий Буслаев.