Южнокорейские бизнесмены посетят Челябинск
Делегацию возглавит посол Южной Кореи в России.
Делегацию возглавит посол Южной Кореи в России.
Бизнесмены из Южной Кореи прибудут в Челябинск с деловым визитом.
Они проведут индивидуальные встречи и переговоры с представителями бизнеса и власти, посетят крупнейшие предприятия Челябинской области, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Предприниматели обсудят варианты сотрудничества в сферах сельского хозяйства, косметологии, производства полиэфирного волокна, продуктов питания, светодиодного освещения и напольного покрытия. Деловые переговоры пройдут 27 апреля. Делегацию возглавит посол Южной Кореи в России Пак Ро Бек.