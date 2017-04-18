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07:13 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Южнокорейские бизнесмены посетят Челябинск

Делегацию возглавит посол Южной Кореи в России.

Бизнесмены из Южной Кореи прибудут в Челябинск с деловым визитом.

Они проведут индивидуальные встречи и переговоры с представителями бизнеса и власти, посетят крупнейшие предприятия Челябинской области, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Предприниматели обсудят варианты сотрудничества в сферах сельского хозяйства, косметологии, производства полиэфирного волокна, продуктов питания, светодиодного освещения и напольного покрытия. Деловые переговоры пройдут 27 апреля. Делегацию возглавит посол Южной Кореи в России Пак Ро Бек.

Комментарии
1
Георгий Емельянов
Надо им предложить на переработку Челябинскую свалку за несколько миллиардов, а на эти деньги бездомным помочь, и новые рабочие места создать.
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