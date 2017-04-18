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07:12 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Горсовет не стал рассматривать вопрос об отставке 17 депутатов

Парламентарии не приняли повестку заседания.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский Горсовет не стал рассматривать вопрос об отставке 17 депутатов, не сдавших вовремя декларации о доходах. Внеочередная сессия, которая должна была начаться 18 апреля, так и не состоялась.

«Сегодняшняя сессия горсовета закончилась, не успев начаться. Депутаты не приняли повестку заседания, в которой были вопросы, касающиеся снятия полномочий некоторых из них…», — написал в Facebook общественник Дмитрий Дмитриев.

Кроме того, в повестке заседания значились вопросы лишения мандата Юрия Турова по инициативе «Единой России» и роспуска постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности и экологии. Однако их также не стали рассматривать.

Ранее краевая прокуратура потребовала лишить депутатов Горсовета полномочий из-за неправильно заполненных декларациях о доходах. Первое судебное заседание по данному вопросу назначено на 7 июня. Депутат Константин Сенченко отмечал, что ошибки носили номинальный характер, а все парламентарии отчитались по своим неточностям.

Напомним, 6 декабря депутата Сергея Суртаева лишили полномочий на внеочередной сессии из-за просроченной декларации. Тогда же рассматривался вопрос об отставке Вячеслава Гордеева, Владимира Егорова и Юрия Турова, однако в итоге все они сохранили свои посты.

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