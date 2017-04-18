Горсовет не стал рассматривать вопрос об отставке 17 депутатов
Парламентарии не приняли повестку заседания.
Парламентарии не приняли повестку заседания.
Красноярский Горсовет не стал рассматривать вопрос об отставке 17 депутатов, не сдавших вовремя декларации о доходах. Внеочередная сессия, которая должна была начаться 18 апреля, так и не состоялась.
«Сегодняшняя сессия горсовета закончилась, не успев начаться. Депутаты не приняли повестку заседания, в которой были вопросы, касающиеся снятия полномочий некоторых из них…», — написал в Facebook общественник Дмитрий Дмитриев.
Кроме того, в повестке заседания значились вопросы лишения мандата Юрия Турова по инициативе «Единой России» и роспуска постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности и экологии. Однако их также не стали рассматривать.
Ранее краевая прокуратура потребовала лишить депутатов Горсовета полномочий
Напомним, 6 декабря депутата Сергея Суртаева лишили полномочий на внеочередной сессии