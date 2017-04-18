Прокуратура подает в суд на депутатов Владивостока

Прокуратура добивается досрочного прекращения полномочий депутатов думы города Владивостока, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

В октябре 2016 года сотрудники проверили проверку в думе Владивостока на предмет соблюдения депутатами требований законодательства о противодействии коррупции. Как удалось выяснить, некоторые из них представили неполные либо недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и своих супругов. Так, незадекларированными оказались сведения о полученных доходах на общую сумму более 1,8 млн. рублей, размещенные на счетах в банках денежных средства в размере свыше 7,5 млн. рублей, семь автотранспортных средств, восемь объектов недвижимости, из которых шесть — нежилые помещения, один земельный участок и один незавершенный жилой дом. Таким образом, прокурором в думу города Владивостока внесено представление с требованием рассмотреть вопрос о применении мер ответственности в отношении нарушителей.

Напомним, полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения им ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.

Для рассмотрения акта прокурорского реагирования была создана специальная комиссия, которая долго рассматривала доводы прокурора. И только в феврале 2017 года комиссия решила, что выявленные нарушения не являются существенными, не образуют коррупционного проступка, поэтому вопрос о применении к депутатам-нарушителям мер юридической ответственности инициирован не был.

Прокуратура сочла такие выводы комиссии необоснованными и противоречащими законодательству. Далее прокурор города предложил вернуться к рассмотрению, однако его просьба была проигнорирована.

В настоящее время надзорное ведомство готовит материалы для обращения в суд о признании бездействия городской Думы в данном вопросе незаконным.