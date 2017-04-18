Вице-губернатор Омской области Гребенщиков пока не отстранен от занимаемой должности
Следственный комитет еще не оповестил чиновника о возбуждении уголовного дела и не потребовал его отстранения. В настоящий момент чиновник находится на больничном.
Следственный комитет еще не оповестил чиновника о возбуждении уголовного дела и не потребовал его отстранения. В настоящий момент чиновник находится на больничном.
Напомним, официальная информация о возбуждении уголовного дела против заместителя губернатора Омской области Станислава Гребенщикова появилась вчера, 17 апреля.
Следственный комитет России сообщил, что причиной стали госконтракты с ООО «СтройИнвестКомплект», взявшемся за реконструкцию здания страхового товарищества «Саламандра», где власти планируют разместить музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. Стоимость подряда составляла 526 млн 728 тысяч рублей.
По версии следствия Гребенщиков. курирующий в Омской области строительную сферу, обеспечил «СтройИнвестКомплекту» выплату 14 млн. рублей, пришедших из федерального бюджета, зная, что компания не в состоянии выполнить условия контракта и не отработала ранее полученные авансы.
В итоге в Москве было принято решение о возбуждении против омского
В настоящий момент
Интересно, что Следственный комитет пока не оповестил фигуранта официально о возбуждении уголовного дела. По неофициальной информации, он не получал об этом никакого уведомления и пока не встречался с сотрудниками пятого управления СКР, дислоцирующегося в Новосибирске.
Что касается его отстранения от занимаемой должности, то это решение пока также не принято по причине того, что СКР не прислал никаких документов с требованием в правительство Омской области.
Юлия Соколенко,
— Этот вопрос преждевременный, так как в правительство никаких официальных документов от Следственного комитета не приходило.