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08:19 (мск), источник: Om1.ru

Вице-губернатор Омской области Гребенщиков пока не отстранен от занимаемой должности

Следственный комитет еще не оповестил чиновника о возбуждении уголовного дела и не потребовал его отстранения. В настоящий момент чиновник находится на больничном.

Напомним, официальная информация о возбуждении уголовного дела против заместителя губернатора Омской области Станислава Гребенщикова появилась вчера, 17 апреля.

Следственный комитет России сообщил, что причиной стали госконтракты с ООО «СтройИнвестКомплект», взявшемся за реконструкцию здания страхового товарищества «Саламандра», где власти планируют разместить музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. Стоимость подряда составляла 526 млн 728 тысяч рублей.

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По версии следствия Гребенщиков. курирующий в Омской области строительную сферу, обеспечил «СтройИнвестКомплекту» выплату 14 млн. рублей, пришедших из федерального бюджета, зная, что компания не в состоянии выполнить условия контракта и не отработала ранее полученные авансы.

В итоге в Москве было принято решение о возбуждении против омского вице-губернатора уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Дело для дальнейшего расследования было передано в Новосибирск, им теперь займется 5-е следственное управление Главного следственного управления СК РФ. То есть оно будет расследоваться не в Омске.

В настоящий момент вице-губернатор находится на больничном. После того как ему сообщили в неофициальной беседе о том, что против него будет возбуждено уголовное дело, ему стало плохо прямо на рабочем месте, в итоге 11 апреля Станислава Гребенщикова увезли на скорой помощи в больницу. Через несколько дней он отозвал свое заявление из комиссии по выборам мэра Омска, отказавшись участвовать в выборной гонке, но на работе так и не появился.

Интересно, что Следственный комитет пока не оповестил фигуранта официально о возбуждении уголовного дела. По неофициальной информации, он не получал об этом никакого уведомления и пока не встречался с сотрудниками пятого управления СКР, дислоцирующегося в Новосибирске.

Что касается его отстранения от занимаемой должности, то это решение пока также не принято по причине того, что СКР не прислал никаких документов с требованием в правительство Омской области.

Юлия Соколенко, пресс-секретарь губернатора Омской области Виктора Назарова:

 — Этот вопрос преждевременный, так как в правительство никаких официальных документов от Следственного комитета не приходило.

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