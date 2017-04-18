Вице-губернатор Омской области Гребенщиков пока не отстранен от занимаемой должности

Следственный комитет России сообщил, что причиной стали госконтракты с ООО «СтройИнвестКомплект», взявшемся за реконструкцию здания страхового товарищества «Саламандра», где власти планируют разместить музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. Стоимость подряда составляла 526 млн 728 тысяч рублей.

По версии следствия Гребенщиков. курирующий в Омской области строительную сферу, обеспечил «СтройИнвестКомплекту» выплату 14 млн. рублей, пришедших из федерального бюджета, зная, что компания не в состоянии выполнить условия контракта и не отработала ранее полученные авансы.

В итоге в Москве было принято решение о возбуждении против омского вице-губернатора уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Дело для дальнейшего расследования было передано в Новосибирск, им теперь займется 5-е следственное управление Главного следственного управления СК РФ. То есть оно будет расследоваться не в Омске.

В настоящий момент вице-губернатор находится на больничном. После того как ему сообщили в неофициальной беседе о том, что против него будет возбуждено уголовное дело, ему стало плохо прямо на рабочем месте, в итоге 11 апреля Станислава Гребенщикова увезли на скорой помощи в больницу. Через несколько дней он отозвал свое заявление из комиссии по выборам мэра Омска, отказавшись участвовать в выборной гонке, но на работе так и не появился.

Интересно, что Следственный комитет пока не оповестил фигуранта официально о возбуждении уголовного дела. По неофициальной информации, он не получал об этом никакого уведомления и пока не встречался с сотрудниками пятого управления СКР, дислоцирующегося в Новосибирске.

Что касается его отстранения от занимаемой должности, то это решение пока также не принято по причине того, что СКР не прислал никаких документов с требованием в правительство Омской области.

Юлия Соколенко, пресс-секретарь губернатора Омской области Виктора Назарова:

— Этот вопрос преждевременный, так как в правительство никаких официальных документов от Следственного комитета не приходило.