Власти Уфы обеспокоены активностью вандалов

Месяцем ранее вандалы повредили почти половину новых светильников в парке имени И. Якутова, а в прошлом году — украли шар, который был частью новогодней иллюминации, сообщает мэрия.

Правоохранительные органы уже провели ряд мероприятий по факту порчи городского имущества. Согласно статье 214 УК РФ, за осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества в общественных местах взимается штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Наказание также может быть в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до года, либо ареста на срок до трех месяцев.

В последние годы в сквере 50-летия Победы была проведена масштабная реконструкция: обновлены пешеходные дорожки, полностью модернизирована система освещения, установлены скамейки, урны, оборудованы велосипедная дорожка, детская игровая зона и комплекс уличных тренажеров, построена хоккейная коробка. Сквер стал излюбленным местом отдыха не только жителей окрестных домов, но и других районов Уфы, а также гостей столицы.