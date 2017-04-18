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08:39 (мск), источник: dostup1.ru

Магнитогорский гостехуниверситет стал опорным вузом

Программа развития МГТУ будет профинансирована за счет средств областной казны и Минобрнауки РФ.

Минобрнауки обнародовало список из 22 университетов, которые стали победителями второй волны конкурса опорных вузов, — в списке оказался Магнитогорский государственный технический университет (МГТУ) имени Носова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«По итогам конкурса были отобраны две группы вузов: восемь университетов-победителей с выделением федерального финансирования на реализацию программы развития, а также 14 университетов-победителей, чьи программы развития будут финансово поддержаны регионом с учетом методической помощи и консалтинга за счет средств министерства образования и науки», — сообщили в пресс-службе ведомства.

МГТУ имени Носова вошел во вторую группу.

«Перед каждым отобранным вузом ставятся амбициозные задачи стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимым кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал», — приводятся в сообщении слова главы Минобрнауки Ольги Васильевой.

Программа Минобрнауки, предполагающая формирование опорных вузов, направлена на создание сильных университетов в российских регионах, которые на основе объединения научных баз, кадровых и финансовых ресурсов смогут обеспечить трансформацию системы кадровой подготовки, привлечь сильных студентов, создать научные лаборатории и обеспечить кооперацию с крупными отраслевыми предприятиями региона. По итогам первой волны конкурса в 2016 году было отобрано 11 университетов.

Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова (МГТУ) создан в 1934 году как центр подготовки инженерных кадров для горной и металлургической промышленности. В 2010 вуз был реорганизован путем присоединения к нему четырех магнитогорских образовательных учреждений среднего профессионального образования, а в 2014 году — Магнитогорского государственного университета. В университете и его филиале обучаются около 25 тыс. студентов. Образовательная деятельность ведется по более чем 300 образовательным программам высшего, среднего профессионального и дополнительного образования. По 46 специальностям открыта аспирантура, по 10 — докторантура, действует пять докторских диссертационных советов по 10 научным специальностям.

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