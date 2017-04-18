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10:20 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Губернатор положительно оценивает взаимодействие властей Волгограда с бизнесом

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился на площадке РАНХиГС с предпринимателями.

В мероприятии приняли участие около 400 предпринимателей, представителей экспертного сообщества и различных уровней власти, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области.

Губернатор поставил переч чиновниками во время общения с предпринимателями следующие задачи: создание концепции развития предпринимательства региона, выработка форматов взаимодействия бизнеса и власти на постоянной основе, приведение в порядок сферы нестационарной торговли, создание широкой линейки тарифов на проезд в общественном транспорте.

Губернатор подчеркнул, что настало время, когда необходимо всем вместе выработать совместные важные решения по развитию предпринимательства на территории региона.

Речь на встрече шла о том, что важно выработать единые правила веден­ия бизнеса, одни на всех, основанные на законе.

«Считаю, что город находится на правильном пути, — отметил губернатор. Однако волгоградцам и гостям города должна быть доступна широкая линейка тарифов для проезда как на одном виде транспорта, так и включающая все виды общественного транспорта».

Губернатор поставил перед комитетом экономической политики и развития области поставлена задачу организовать встречу предпринимателей и властей в районах и стать модератором на этих площадках для выработки решений по актуальным вопросам.

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