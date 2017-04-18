Губернатор поздравил с 30-летием воронежское отделение Российской организации ветеранов

Воронежское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов отметит 30-летие во вторник, 18 апреля. С поздравлениями к ветеранам обратился губернатор Алексей Гордеев.

— Уважаемые ветераны, поздравляю вас с 30-летием Воронежского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов! На протяжении десятилетий она остается одной из наиболее сплоченных и деятельных, успешно выполняя свою главную миссию — оказание поддержки ратным и мирным труженикам. Воронежское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов сегодня представляет интересы более семисот пятидесяти тысяч наших земляков. Обеспечение достойной жизни людей старшего поколения — задача, которой в регионе уделяется повышенное внимание. Для органов власти области объединение ветеранов стало надежным союзником в решении различных насущных проблем. Высоко ценю участие Воронежского отделения в военно-патриотическом и нравственном воспитании молодежи. Ваш жизненный и профессиональный опыт для нас бесценен! Вы подаете яркий пример доброты, оптимизма и неравнодушия к судьбе края. Искренне желаю вам здоровья, долголетия, мира, благополучия и бодрости духа! А вашему объединению — укрепления позиций и успехов в делах на благо жителей Воронежской области, — заявил Алексей Гордеев.