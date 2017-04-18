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09:12 (мск), источник: Tengrinews

Сагинтаев отчитал нового акима Акмолинской области из-за паводков

Премьер-министр Казахстана отчитал акима Акмолинской области Малика Мурзалина из-за паводков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Премьер-министр Казахстана отчитал акима Акмолинской области Малика Мурзалина из-за паводков, передает корреспондент Tengrinews.kz. «Малик Кенесбаевич, сейчас вы говорили про Сандыктау.

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Читаю: «Вследствие образовавшегося ночью ледяного затора на реке Жабай произошло поднятие уровня воды». Что мы не могли предположить или увидеть? Облеты делали, контролировали. Можно же было сделать взрывные работы, чтобы лед нормально прошел. Комитет по ЧС работает у нас, куда они смотрят? Почему эти работы не выполнены?", — спросил Сагинтаев акима Акмолинской области.

Малик Мурзалин в ответ сообщил, что работы в тот момент велись, однако затор обнаружить не удалось.

«Работы выполнялись, но там лесной регион, горный. Снег скопился. Не все заметно было, с воздуха тоже. Ночью, на самом деле, на 40 сантиметров поднималось с 3 до 7 утра. С 7 утра наблюдается устойчивое падение уровня воды», — ответил Малик Мурзалин.

«Населению не объяснить это все. Деньги выделяются, все видим. Исполнение наше — непонятное», — отметил премьер-министр.

Бакытжан Сагинтаев также расспросил акима о том, кто проектировал и строил дамбу в городе Атбасар.

«По дамбе в Атбасаре, проект делало ТОО “Горсельпроект”, это Кокшетау, а работы были осуществлены подрядной организацией ТОО “СарЖомарт-2015” из Астаны. Паводковая обстановка по области проходит в напряженном режиме. Всего в области в 12 районах произошли 35 переливов дорог, подтоплено 34 населенных пункта. В зону подтопления попали 893 дома, заблаговременно эвакуировано 2400 жителей», — сообщил Мурзалин.

По его данным, на сегодняшний день вода откачена из 318 домов, 307 эвакуированных вернулись в свои дома, в пунктах эвакуации и у родственников остаются 1619 человек.

«Несмотря на заблаговременно проведенный комплекс превентивных мероприятий, в Сандыктауском и Атбасарском районах 17 апреля был объявлен режим ЧС из-за небывалого объема уровня воды в реке Жабай. В 9 населенных пунктах в данным районах уровень воды превысил критические от одного до двух метров. Наиболее сложная ситуация сложилась в Атбасаре, где подтоплению подверглись 405 домов, эвакуировано 1307 человек. Критический уровень превысил на 2,5 метра, что на 80 сантиметров выше уровня 2014 года, когда было подтоплено 567 домов. (…) В Сандыктауском районе ночью у нас вода повышалась на 40 сантиметров. 304 дома подтоплено, 720 человек эвакуировано», — сообщил аким.

Премьер подчеркнул, что власти должны держать паводковую обстановку на особом контроле.

«Как мы говорим, вся ситуация у нас также на том же уровне… Сколько бы мы не говорили, что ситуация находится под особым контролем. Все равно допускаются такие отрицательные случаи. Конечно, природные катаклизмы нас не предупреждают, но мы должны быть готовы к ним. Поэтому вследствие допущенных нами ошибок, были допущены такие ситуации. Поэтому, Калмуханбет Нурмуханбетович (Касымов — министр внутренних дел), ваше министерство должно держать это на строгом контроле и не допускать ЧС. Координационная работа за Маминым (первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин)», — резюмировал Сагинтаев.

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