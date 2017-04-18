Тысячи людей вышли на митинг против Эрдогана в Стамбуле

Подобный способ протеста набрал популярность в 2013 году во время массовых акций против Эрдогана и его Партии справедливости и развития. Наблюдатели ОБСЕ отметили, что прохождение референдума не соответствует международным стандартам. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал наблюдателям «знать своё место». Он заявил, что Турция не станет «прислушиваться к политически мотивированным отчётам».



По итогам референдума 16 апреля граждане Турции поддержали 18 поправок в конституцию, которые расширяют полномочия президента. Страна переходит от парламентской формы правления к президентской. По итогам подсчета за внесение в конституцию поправок высказалось 51,35% голосовавших, против — 48,65%. Явка составила 87,28%.



Отныне президент Турции получает право назначать министров и других высокопоставленных чиновников, распускать парламент, вводить чрезвычайное положение и издавать законы без одобрения депутатов. В поправках присутствует обнуление срока президентских полномочий, а вступившие в силу продлевают с четырёх до пяти лет. Если Эрдоган выиграет выборы 3 ноября 2019 года, он будет править следующие десять лет — до 2029 года.