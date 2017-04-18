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08:59 (мск), источник: Om1.ru

Последний претендент на должность мэра Омска Ерошевич снял свою кандидатуру

Как стало известно только что, кандидат на пост главы города Андрей Ерошевич отозвал свою заявку из комиссии по выборам мэра без объяснения причин, хотя еще вчера заявлял в прессе, что не намерен отказываться от шанса.

Выборная кампания завершилась в Омске совсем неожиданно. Последний кандидат, 30-летний бизнесмен Андрей Ерошевич, специализирующийся на торговле сельхозтехникой, снял свою кандидатуру.

Об отзыве заявления из комиссии по выборам мэра Омска официально сообщил сайт Омского городского совета. В сообщении указывается, что сегодня поступило заявление от кандидата Андрея Ерошевича.

Пресс-служба Омского городского совета:

 — Андрей Николаевич сообщил о добровольном отказе от избрания его на должность мэра Омска и просит не включать его фамилию в список для голосования по кандидатурам на должность мэра Омска.

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Причины отзыва заявления Ерошевич не огласил. Напомним, что за несколько дней до этого свое заявление добровольно отозвал кандидат № 1 — вице-губернатор Омской области Станислав Гребенщиков. За сутки до старта собеседований, 13 апреля, он сослался на плохое состояние здоровья и забрал свои документы. Отзыв происходил на фоне активных информационных вбровос о возбуждении против высокопоставленного чиновника уголовного дела.

Вчера, 17 апреля, свои документы также забрал второй кандидат от облправительства, министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов, также написавший заявление с просьбой снять его с выборной гонки по состоянию здоровья, а сегодня из списков был исключен последний кандидат.

Таким образом, завтра, 19 апреля, голосования за кандидатуру нового мэра в Омском городском совете не будет. Выборы будут признаны несостоявшимися, и депутаты должны будут определить новую дату выборов. По закону, они могут стартовать уже через 20 дней, но велика вероятность того, что выборы перенесут на осень и нового мэра Омска будет уже выбирать новый состав ОГС.

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