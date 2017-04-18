Последний претендент на должность мэра Омска Ерошевич снял свою кандидатуру

— Андрей Николаевич сообщил о добровольном отказе от избрания его на должность мэра Омска и просит не включать его фамилию в список для голосования по кандидатурам на должность мэра Омска.

Об отзыве заявления из комиссии по выборам мэра Омска официально сообщил сайт Омского городского совета. В сообщении указывается, что сегодня поступило заявление от кандидата Андрея Ерошевича.

Причины отзыва заявления Ерошевич не огласил. Напомним, что за несколько дней до этого свое заявление добровольно отозвал кандидат № 1 — вице-губернатор Омской области Станислав Гребенщиков. За сутки до старта собеседований, 13 апреля, он сослался на плохое состояние здоровья и забрал свои документы. Отзыв происходил на фоне активных информационных вбровос о возбуждении против высокопоставленного чиновника уголовного дела.

Вчера, 17 апреля, свои документы также забрал второй кандидат от облправительства, министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов, также написавший заявление с просьбой снять его с выборной гонки по состоянию здоровья, а сегодня из списков был исключен последний кандидат.

Таким образом, завтра, 19 апреля, голосования за кандидатуру нового мэра в Омском городском совете не будет. Выборы будут признаны несостоявшимися, и депутаты должны будут определить новую дату выборов. По закону, они могут стартовать уже через 20 дней, но велика вероятность того, что выборы перенесут на осень и нового мэра Омска будет уже выбирать новый состав ОГС.